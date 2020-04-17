Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в пятницу, 17 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 1,91% — до $28,35 за баррель.
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В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности

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