Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в пятницу, 17 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 1,91% — до $28,35 за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»

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Политика

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Умер депутат Мособлдумы Жуков с подтвержденным коронавирусом

На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
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Общество

В Подмосковье введены новые меры борьбы с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Lenta.ru 06:49
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Авто

Chevrolet Niva перейдет в модельный ряд Lada

Напомним, в 2020 году «АвтоВАЗ» окончательно интегрирует внедорожник Niva (экс-Chevrolet Niva) в модельный ряд LADA.
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Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов

Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
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Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
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Игры

Невероятно, но факт: теперь у Fallout 76 положительный рейтинг в Steam

В момент выхода Fallout 76 игроки начали громить рейтинг проекта, однако спустя несколько дней «В основном отрицательные» отзывы неожиданно превратились в «В основном положительные» (71%).
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Транспорт

Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
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Общество

Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца

Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца.
Piter.tv вчера в 09:48
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Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает телеканал НТВ.
BFM.ru 07:00
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Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
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Происшествия

В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

REGNUM вчера в 07:19
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Биатлон

Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус вместо Бё

ТАСС Спорт 04:48
Происшествия

В Туле скончались две женщины с подозрением на коронавирус

Две пожилые пациентки Тульской областной клинической больницы скончались, у обеих подозревали заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 18 апреля.
REGNUM 05:58
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Технологии

Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным

Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com вчера в 05:53
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Шоу-бизнес

Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram

Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
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Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
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Общество

Православные пензенцы отмечают Великую субботу

Великая суббота отмечается 18 апреля. Это последний день Страстной недели.
ГТРК Пенза 01:10
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Происшествия

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
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Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа

Вестник Кавказа вчера в 05:05
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Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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Суд определил должнику Кобзона процедуру реструктуризации долгов

В отношении предпринимателя введена процедура реструктуризации долгов, говорится в определении, размещенном на сайте суда.
ТАСС 07:50
Политика

Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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В Екатеринбурге закрыли на карантин крупнейшее хирургическое отделение

Уральский меридиан 08:00
Технологии

Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту

Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.
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Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

РИА Новости вчера в 22:40
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Политика

Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес

Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
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