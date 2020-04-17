Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 12%, до $17,85 за баррель по состоянию на 15:34 мск, свидетельствуют данные торгов. Это минимальный уровень с 18 января 2002 года.

Цена нефти WTI опустилась ниже $18 за баррель впервые за 18 лет

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