Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в пятницу, 17 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 1,91% — до $28,35 за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог17 апреля в 05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
Комментарии
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Футбол
Кокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии
Напомним, Кокорин выступает за "Сочи" в качестве аренды. Контракт россиянина принадлежит "Зениту".
Vprognoze.ru вчера в 17:13
Культура
Иван Кургалин из Великого Новгорода стал финалистом шоу «Голос. Дети»
10 апреля, в день своего рождения, Иван Кургалин, ученик новгородской школы №37, приняв участие в состязаниях команды Басты, поначалу не вышел в финал, но на дополнительном этапе, о проведении которого на Первом канале объявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев, удача улыбнулась мальчику.
Ревизор.ру вчера в 22:29
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Политика
Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом
Россия внимательно анализирует опыт других стран по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, власти работают на опережение в условиях пандемии, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 03:23
Армия и оружие
Историк рассказал, как нашли останки Гитлера
По словам эксперта, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков.
РИА Новости вчера в 20:54
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом
Два первых летальных случая, связанных с коронавирусом, зафиксированы в Красноярском крае.
ТАСС 00:47
Наука
Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям
N+1 17 апреля в 14:00
Здоровье
В Омской области не увеличилось число заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Омской области, на 19 апреля в региона COVID-19 лабораторно подтверждён у 31 человека, при этом 14 из них уже выздоровели.
12 Канал Омск 02:56
Общество
Академик РАН предсказал мощность второй волны эпидемии коронавируса
Как отметил Сергей Недоспасов в интервью "Парламентской газете", вторая волна коронавируса может начаться из-за остутствия профилактической вакцины.
RuNews24.ru 02:50
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Общество
В Москве значительно возросла доля бессимптомных больных коронавирусом
В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40 до 60%.
Известия вчера в 15:13
Общество
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус
В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио вчера в 06:37
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Общество
Демограф оценила последствия коронавируса для России
Халтурина отметила, что увеличение потребления алкоголя может привести к тому, что «перекроются положительные эффекты от карантина» и смертность в стране станет выше, чем в другие годы.
ФедералПресс 01:34
Общество
В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом
РБК вчера в 16:35
Кино
Okko покажет, как Ян Гэ ищет любовь в Москве
В своей первой полнометражной ленте артистка рассказывает историю молодой иностранки, которая безуспешно пытается найти в Москве свою любовь.
Газета.Ru 00:00
Общество
Россия закупит 1,5 тыс. упаковок пэгаспаргаза для детей с патологией
Москва, 19 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Правительство РФ выделило более 270 млн рублей на обеспечение детей с особо тяжелой патологией лекарственным препаратом пэгаспаргаза.
REGNUM 03:39
Здоровье
Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса
Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
Профиль вчера в 02:38
Здоровье
В Челябинской области подтверждено 83 случая заболевания коронавирусом
К утру 19 апреля в Челябинской области подтвердились 83 случая заболевания COVID-19.
Южноуральская панорама 02:06
Здоровье
В Саратовской области число заразившихся COVID-19 достигло 114 человек
Шестнадцать новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Саратовской области, общее число зараженных достигло 114 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:43
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Здоровье
Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей
Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Известия вчера в 21:32
Происшествия
В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории
Жители казахстанского села Береке устроили погром в здании пустующей местной амбулатории, протестуя против размещения в ней обсервационного стационара для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 00:52