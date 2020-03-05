Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent пытается вернуться к $52 за баррель
В целом, добавляет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб, «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $51,4-52,5 за баррель.
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