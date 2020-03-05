Энергетика

РосбалтРосбалтСтоимость нефти Brent пытается вернуться к $52 за баррель

В целом, добавляет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб, «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $51,4-52,5 за баррель.
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Эхономика: Факторы роста цены на нефть

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Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
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