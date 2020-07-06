Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,44%, составив $40,47 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,54% — до $43,03 за баррель.

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

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