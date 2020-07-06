Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,44%, составив $40,47 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,54% — до $43,03 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Общество
Власти Кипра проверяют «золотые паспорта» братьев Ананьевых
Власти Кипра пересматривают решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
Коммерсантъ вчера в 23:38
Общество
NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана
Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
Происшествия
Алабай искусал трех женщин в Петергофе, одна попала в больницу
Молодая петербурженка серьезно пострадала от зубов собаки в Петергофе. В больницей ей придется пробыть как минимум три недели.
Мойка78 вчера в 14:17
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Кино
Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки 4»
News.ru 04 июля в 08:50
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июля
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 июля превысило 11,4 миллиона человек.
Lenta.ru 00:50
Футбол
Флаг «Зенита» подняли на самом высоком флагштоке Европы
Флаг «Зенита» в честь завоевания седьмого чемпионства в истории клуба подняли на самом высоком флагштоке Европы, который расположен в западной части Крестовского острова недалеко от Лахта-центра.
МР7.ру 00:13
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
Экономика
В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов
В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Кино
Сериал «Великая» от Hulu продлен на второй сезон
ВладТайм 03 июля в 04:28
Здоровье
В Индонезии для борьбы с коронавирусом сделали эвкалиптовое ожерелье
Руководитель Министерства сельского хозяйства Индонезии Сьяхрул Ясин Лимпо представил новое изобретение – специальное антивирусное ожерелье из эвкалипта.
Live24 01:29
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Космос
Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно
ПолитРоссия вчера в 03:42
Автоспорт
Бинотто объяснил, где и сколько Ferrari проигрывает Mercedes
По сумме заработанных в Шпильберге очков, несмотря на подиум Леклера, Ferrari уступила не только Mercedes, но и McLaren.
Motorsport.com Россия 00:20
Шоу-бизнес
Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
РИА Новости вчера в 17:49
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
Здоровье
Минздрав РФ: на Северном Кавказе выявлено меньше всего онкобольных
Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане — примерно 160 случаев онкологических заболеваний на 100 тысяч граждан.
Слово и Дело 03 июля в 02:41
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news вчера в 17:16
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз
Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru 04 июля в 17:00
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Кино
В комиксах Marvel нашли Гарри Поттера
Русская Планета вчера в 18:36
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Общество
Летние кафе откроют в Новосибирской области
Губернатор области Андрей Травников отметил, что принял решение о возобновлении работы летних веранд на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.
Газета.Ru 00:56