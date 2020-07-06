Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,44%, составив $40,47 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,54% — до $43,03 за баррель.
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Нефть торгуется разнонаправленно на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в США

Вечерняя Москва01:21

Новости кризиса 6 июля. Льготную ипотеку для многодетных семей расширят, а женщинам дадут надбавку к пенсии

URA.Ru00:00

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

RT на русском01:05

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Взгляд.ру01:03

Стоимость фьючерсов нефти WTI незначительно выросла

ИА Красная Весна00:58

Доллар торгуется разнонаправленно перед статистикой из США и еврозоны

ПРАЙМ01:32

Нефть Brent подорожала до $43,04

REGNUM01:15
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Здоровье

В Свердловской области распечатали федеральный резерв коек для больных COVID-19. Занято минимум 57% мест

В Свердловской области заканчиваются резервные места в федеральных медучреждениях, частично переоборудованных под прием коронавирусных больных во время пандемии.
66.ru вчера в 23:00
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Происшествия

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК 00:35
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Авто

Американская компания Nikola начала продажи электрических пикапов

Американская компания Nikola сегодня объявила старт приема заказов на свой новый электрический пикап Nikola Badger.
Letnews.ru 04 июля в 11:33
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Футбол

«Зенит» стал чемпионом России, обыграв ФК «Краснодар»

Победа «Зенита» позволила клубу стать чемпионом России. Команда Сергея Семака завоевывает чемпионство второй год подряд.
Кубань 24 вчера в 15:28
Кино

Фильм Гарика Сукачёва об Алтае покажут на Первом канале

Катунь 24 вчера в 23:52
Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости вчера в 17:04
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Общество

Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском вчера в 06:20
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Общество

Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании

Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
9
Здоровье

Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратов

Сразу четыре востребованных импортных препарата исчезли из розницы весной – летом 2020 г. Все они производятся двумя компаниями – французской Sanofi и швейцарской Roche.
Ведомости вчера в 17:56
Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
490
Общество

Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Эхо Москвы вчера в 21:05
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Американский рэпер Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США.
Peterburg2.ru вчера в 10:47
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Шоу-бизнес

Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз

Исполнительница познакомилась с будущим мужем в социальных сетях. Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз.
Srnsk вчера в 17:07
6
Общество

Гидрометцентр назвал курорты России с самым теплым морем

Самая тепла температура воды на курортах Краснодарского края зафиксирована в Геленджике и Туапсе, в Крыму — в Евпатории и Ялте, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
РБК 01:04
Шоу-бизнес

Яна Рудковская установила дома защиту от дронов папарацци

Известный российский продюсер Яна Рудковская установила в доме специальный охранный механизм, который сбивает беспилотники якобы папарацци, чтобы те не следили за личной жизнью звезды.
Актуальные Новости 00:57
3
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Общество

«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне

Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com 04 июля в 06:33
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Технологии

Кричевский рассказал об уязвимостях системы распознавания лиц

Как сообщил Кричевский, негативное отношению людей к системе распознавания лиц связано с тем, что она вторгается в частную жизнь человека и открывает доступ к приватной информации.
iReactor 01:30
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Политика

В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение вчера в 10:26
3
Общество

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
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Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 01:45
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
5,7K
Космос

Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса

Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ вчера в 21:03
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
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