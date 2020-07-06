Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,44%, составив $40,47 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,54% — до $43,03 за баррель.
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Здоровье
В Свердловской области распечатали федеральный резерв коек для больных COVID-19. Занято минимум 57% мест
В Свердловской области заканчиваются резервные места в федеральных медучреждениях, частично переоборудованных под прием коронавирусных больных во время пандемии.
66.ru вчера в 23:00
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Авто
Американская компания Nikola начала продажи электрических пикапов
Американская компания Nikola сегодня объявила старт приема заказов на свой новый электрический пикап Nikola Badger.
Letnews.ru 04 июля в 11:33
Футбол
«Зенит» стал чемпионом России, обыграв ФК «Краснодар»
Победа «Зенита» позволила клубу стать чемпионом России. Команда Сергея Семака завоевывает чемпионство второй год подряд.
Кубань 24 вчера в 15:28
Кино
Фильм Гарика Сукачёва об Алтае покажут на Первом канале
Катунь 24 вчера в 23:52
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости вчера в 17:04
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском вчера в 06:20
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании
Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
Здоровье
Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратов
Сразу четыре востребованных импортных препарата исчезли из розницы весной – летом 2020 г. Все они производятся двумя компаниями – французской Sanofi и швейцарской Roche.
Ведомости вчера в 17:56
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
Общество
Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой
Эхо Москвы вчера в 21:05
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Американский рэпер Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США.
Peterburg2.ru вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз
Исполнительница познакомилась с будущим мужем в социальных сетях. Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз.
Srnsk вчера в 17:07
Общество
Гидрометцентр назвал курорты России с самым теплым морем
Самая тепла температура воды на курортах Краснодарского края зафиксирована в Геленджике и Туапсе, в Крыму — в Евпатории и Ялте, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
РБК 01:04
Шоу-бизнес
Яна Рудковская установила дома защиту от дронов папарацци
Известный российский продюсер Яна Рудковская установила в доме специальный охранный механизм, который сбивает беспилотники якобы папарацци, чтобы те не следили за личной жизнью звезды.
Актуальные Новости 00:57
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com 04 июля в 06:33
Технологии
Кричевский рассказал об уязвимостях системы распознавания лиц
Как сообщил Кричевский, негативное отношению людей к системе распознавания лиц связано с тем, что она вторгается в частную жизнь человека и открывает доступ к приватной информации.
iReactor 01:30
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение вчера в 10:26
Общество
Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Космос
Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса
Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ вчера в 21:03
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51