RT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт в ходе торговЦена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в пятницу, 29 января. Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,13%, составив $52,27 за баррель.В источникеАргументы и ФактыГазета.RuБизнес журналFinancial OneПРАЙМРадио МаякЭкономика сегодняOilCapital.ruRT на русскомРосбалтВечерняя МоскваНьюс-ННURA.RuВести ФМПодробнее о событииЦены на нефть растут в ожидании сокращения её добычи в Саудовской АравииПРАЙМ05:20Нефти не хватает поводов для ростаСаминвестор23:56Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торговRT на русском00:33Цены на нефть изменились разнонаправленноИнтерфакс00:29Новости кризиса 29 января. В России хотят индексировать пенсии, ГИБДД отменит некоторые штрафыURA.Ru23:00Мировые цены на нефть снижаютсяЭкономика сегоднявчера в 01:57Цена на Brent снизилась до $55,45 за баррель на бирже ICEГазета.Ruвчера в 00:41Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться