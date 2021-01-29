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Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в пятницу, 29 января. Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,13%, составив $52,27 за баррель.В источнике
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ПРАЙМ

Цены на нефть растут в ожидании сокращения её добычи в Саудовской Аравии

ПРАЙМ05:20
Саминвестор

Нефти не хватает поводов для роста

Саминвестор23:56
RT на русском

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

RT на русском00:33
Интерфакс

Цены на нефть изменились разнонаправленно

Интерфакс00:29
URA.Ru

Новости кризиса 29 января. В России хотят индексировать пенсии, ГИБДД отменит некоторые штрафы

URA.Ru23:00
Экономика сегодня

Мировые цены на нефть снижаются

Экономика сегоднявчера в 01:57
Газета.Ru

Цена на Brent снизилась до $55,45 за баррель на бирже ICE

Газета.Ruвчера в 00:41

Александрова, Потапова и Касаткина узнали соперниц на турнире в Мельбурне

Потапова сыграет с Уитни Осуйве из США, Дарья Касаткина с представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску, Маргарита Гаспарян с Полоной Херцог из Словении, Анна Калинская с британкой Кэйти Бултер.
Sport.ru09:29