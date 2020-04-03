Цены на нефть с расчетами на июнь снова снижаются в ходе торгов в пятницу после резкого повышения накануне, 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. Так, цена за баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет 28,63 долларов, что на 1,31 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цены на нефть снизились после резкого подорожания накануне

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