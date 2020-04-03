Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦены на нефть снизились после резкого подорожания накануне

Цены на нефть с расчетами на июнь снова снижаются в ходе торгов в пятницу после резкого повышения накануне, 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. Так, цена за баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет 28,63 долларов, что на 1,31 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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Рубль немного подорожал на фоне роста цен на нефть

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Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
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США ждет великое будущее, сказал глава американского государства Дональд Трамп в заявлении на тему коронавируса.
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Главное отличие коронавируса от гриппа названо

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Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.
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В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

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Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
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В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Количество заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 31

В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у одного человека. Теперь общее количество заболевших составляет 31.
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Режиссер «Аннабель» выложил в сеть короткометражный хоррор

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Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
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МОЛНИЯ: США вводят войска в Нью-Йорк

Власти США вводят в Нью-Йорк войска. В город направлены более тысячи солдат и офицеров.
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Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
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Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области

В отношении подозреваемых в получении взяток вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко и регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно.
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Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ

Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
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Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
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