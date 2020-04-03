Энергетика
Аргументы и ФактыЦены на нефть снизились после резкого подорожания накануне
Цены на нефть с расчетами на июнь снова снижаются в ходе торгов в пятницу после резкого повышения накануне, 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. Так, цена за баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет 28,63 долларов, что на 1,31 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
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В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
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Количество заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 31
В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у одного человека. Теперь общее количество заболевших составляет 31.
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Режиссер «Аннабель» выложил в сеть короткометражный хоррор
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Власти США вводят в Нью-Йорк войска. В город направлены более тысячи солдат и офицеров.
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"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
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Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области
В отношении подозреваемых в получении взяток вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко и регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно.
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Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ
Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
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Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
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Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
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В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе
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УЕФА намерен завершить соревнования в Лиге чемпионов сезона-2019/20 не позднее 3 августа. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
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Власти Бурятии приняли дополнительные меры поддержки бизнеса
Мера действует с 1 марта по 1 сентября 2020 года.