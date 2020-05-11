Энергетика
ИзвестияЦена на нефть марки Brent снижалась на 5,23%, до $29,35 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле текущего года на лондонской бирже ICE 11 мая в 21:17 мск снижалась на 5,23% и достигала отметки $29,35 за баррель.
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Комментарии
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК 15:04
Общество
На Кубани продлили карантин до 23 мая
На Кубани местные власти продлили карантин до 23 мая.
Evo-rus.com 15:06
Футбол
Йович мог получить травму, упав со стены своего дома
Сообщается, что футболист мог получить повреждение не на тренировке, а после падения со стены своего дома в Белграде.
Soccer.ru 15:50
Общество
Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми
Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
k1news.ru 10:30
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Политика
Глава ДНР поздравил граждан с годовщиной создания республики
Донецк, 11 мая 2020, 10:18 — REGNUM Шесть лет назад в ДНР состоялся референдум о самоопределении региона, напомнил глава ДНР Денис Пушилин 11 мая в официальном поздравлении.
REGNUM 03:18
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском вчера в 05:00
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Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля во Франции
Хавбек "Сочи" Ганелли Имбула оказался в центре скандала, связанного с обвинением в краже автомобиля во Франции.
Газета.Ru 14:40
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Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Экономика
В сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК 15:49
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Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина
Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
Псковское агентство информации 15:22
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, перед совещанием обратится к нации, об этом сообщает Кремль.
Smolnarod.ru 05:52
Общество
Для чего в Москве вводится масочный режим
Чтобы остановить распространение пандемии, в Москве и ещё нескольких регионах страны вводится масочный режим.
ТВ Центр 04:41
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Общество
Губернатор Подмосковья отложил снятие ограничений до 18 мая
"Прежде чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя", - рассказал Воробьев.
Российская газета 14:45
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
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В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя
В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги.
РБК 15:55
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Политика
На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус
Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Космос
Ученые раскрыли магнитный секрет Марса
Движение железного ядра планеты, создававшего магнитное поле, зафиксировали между 4,3 и 4,2 миллиардами лет назад.
TV BRICS 01:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле силовиками окраин Горловки
Украинские силовики в понедельник обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждение получило здание школы, сообщил журналистам глава городской администрации Иван Приходько.
РИА Новости 15:43
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
РИА Новости 16:26
Путешествия
Турция решила не закрываться для туристов из-за коронавируса
Как отметил министр, программа сертификации гарантирует, что прибывающие в Турцию туристы будут проводить свой отпуск безопасным и гигиеничным образом.
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Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 09 мая в 23:36