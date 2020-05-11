Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле текущего года на лондонской бирже ICE 11 мая в 21:17 мск снижалась на 5,23% и достигала отметки $29,35 за баррель.

Цена на нефть марки Brent снижалась на 5,23%, до $29,35 за баррель

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Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле силовиками окраин Горловки Украинские силовики в понедельник обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждение получило здание школы, сообщил журналистам глава городской администрации Иван Приходько.

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