Энергетика
News.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $30
Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
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Комментарии
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон вчера в 09:25
Общество
Умер экс-глава Рязанской области Олег Ковалёв
О причинах смерти не сообщается.
Говорит Москва вчера в 04:57
Общество
С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей
Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
Политика
Голикова: России придется жить с коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране придется жить с новой коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:01
Общество
Оперштаб Кузбасса сообщил о новых случаях заражения
Кемерово, 12 мая 2020, 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.
REGNUM 00:30
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету в России испытали пуском с бомбардировщика
Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Её запустили с борта нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
News.ru вчера в 01:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 01:46
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru вчера в 10:35
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
Здоровье
Главврач каменского ковидного госпиталя ответил на жалобы пациентки
Алтайская правда 00:30
Общество
В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето
Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 05:21
Происшествия
В Петербурге пять человек погибли при пожаре в больнице
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ ПРИ ПОЖАРЕ В БОЛЬНИЦЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, СООБЩИЛИ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБАХ
РИА Новости 00:48
Авто
В России новый Toyota Highlander появится летом
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 07:06
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
На Сахалине вводят въезд по пропускам
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 00:27
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Общество
TSMC и Intel планируют построить в США завод по производству чипов
Тайваньская высокотехнологичная компания TSMC и американская Intel планируют построить на территории США заводы по изготовлению интегральных микросхем.
МонаВиста вчера в 06:32
Общество
Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
В ходе обращения, президент объявил о новых мерах поддержки семьям с детьми: семьи с детьми от трех лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Тульские новости вчера в 09:52
Здоровье
12 мая в России завершается единый период нерабочих дней
Сегодня, 11 мая, Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам в связи с пандемией COVID-19.
Волга-Медиа вчера в 09:50
Наука
Годичные кольца рассказали о засухах в бассейне Миссури
Засухи в бассейне реки Миссури на рубеже XX и XXI веков были самыми разрушительными за последние 1200 лет, что подчеркивает антропогенное влияние на них.
N+1 вчера в 15:00
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
Политика
Путин назвал патриотизм национальной идеей русского народа
Слово и Дело 10 мая в 03:29
Общество
Названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты
Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Lenta.ru вчера в 23:09
Происшествия
С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений
Особенно господ Манашировых, по материалам дела, интересовали расположенные в Коми и занимающиеся в этой республике добычей и транспортировкой нефтепродуктов ЗАО "Со-Газ-Ойл" и "Юг-Газэнергоресурс", а также реализовывавшая сырье московская "ПНП-Нефтесервис".
Коммерсантъ вчера в 12:24