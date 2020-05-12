Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $30

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 1,3K

Общество Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.

Общество Оперштаб Кузбасса сообщил о новых случаях заражения Кемерово, 12 мая 2020, 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.

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Происшествия В Петербурге пять человек погибли при пожаре в больнице ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ ПРИ ПОЖАРЕ В БОЛЬНИЦЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, СООБЩИЛИ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБАХ

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Здоровье 12 мая в России завершается единый период нерабочих дней Сегодня, 11 мая, Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам в связи с пандемией COVID-19.

Наука Годичные кольца рассказали о засухах в бассейне Миссури Засухи в бассейне реки Миссури на рубеже XX и XXI веков были самыми разрушительными за последние 1200 лет, что подчеркивает антропогенное влияние на них.

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