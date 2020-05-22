Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Общество
В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима
Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 11:32
Экономика
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в четверг
Аналитики отмечают, инвесторы проявляют осторожность на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.
Финмаркет вчера в 10:33
Политика
Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Общество
Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News 09:17
Гаджеты
Apple представило обновление iOS 13.5
Ранее сообщалось, что представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ.
ToDay News Ufa вчера в 04:15
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Как рассказал журналист, после просмотра скандального выпуска он написал режиссеру личное письмо, где высказал свое мнение о программе.
URA.Ru вчера в 23:53
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Общество
Очаг заражения выявлен в одной из силовых структур Мурманска
В одной из силовых структур Мурманска выявлены заболевшие коронавирусом, сообщил оперативный штаб региона.
Деловое.ТВ 11:00
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о 47 кандидатах на вакцину от коронавируса
Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина.
REGNUM 11:06
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 20 мая в 02:35
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолёт
Самолет Airbus A320 разбился на подлёте к аэропорту города Карачи на юге страны.
Эхо Москвы 07:03
Здоровье
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане начала стабилизироваться
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Гаджеты
Apple выпустит AR-гарнитуру в форме очков Стива Джобса
Apple Glass могут представить осенью вместе с iPhone 12, но из-за пандемии полноценная презентация пройдёт только в марте следующего года.
The GEEK 09:50
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
В Мадриде и Барселоне смягчат ограничительные меры с 25 мая
Власти Испании смягчат для Мадрида и Барселоны ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, с 25 мая, сообщили в министерстве здравоохранения страны в пятницу.
Вестник Кавказа 09:35
Здоровье
На рязанцах испытают новый препарат против коронавируса
Разработчики уверяют, что с помощью этого лекарства организм может справиться с инфекцией всего за 4 дня Около 2 тысяч заболевших COVID-19 рязанцев могут стать участниками финальных клинических исследований по применению нового препарата против коронавируса, который создали российские учёные.
Вечерняя Рязань 11:07
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»
Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" спустили на воду в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Северной верфи", где строится корабль.
РИА Новости 08:47
Политика
Посол РФ в США оценил важность Договора по открытому небу
Договор по открытому небу соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Политическая Экспертиза 11:05
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05