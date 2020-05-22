Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Происшествия
Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
РИА Новости вчера в 11:22
Авто
Genesis G80 достиг в цене BMW 5-Series
Сообщается, что на авторынке Северной Америки новая машина будет доступна в двух модификациях на выбор — с 2,5-литровым и 3,5-литровым мотором.
NewInform 09:53
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
Общество
Крупнейшая компания по аренде авто подала заявление о банкротстве
Реструктуризация поможет компаниям выработать более устойчивую финансовую структуру.
News.ru вчера в 02:27
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом
Актриса театра и кино Алена Бабенко заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.
РБК 02:26
Общество
В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам
Медработники, пострадавшие от коронавируса, получили первые страховые выплаты, сообщили в Минздраве.
Российская газета 09:28
Футбол
Божович и иностранные футболисты «Крыльев Советов» вернулись в Самару
На прошлой неделе по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) стало известно, что чемпионат России, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 05:00
Экономика
Госдума поддержала закон о налоговых послаблениях из-за коронавируса
Госдума приняла во втором и третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие налоговые послабления на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 22 мая в 07:16
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
BFM.ru 08:52
Происшествия
В Москве голый мужчина приставал к прохожим
Газета.Ru 08:38
Общество
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Руководитель компании SpaceX Илон Маск снова в своем микроблоге в Twitter признался, что ему нравится русский язык.
Inc-news.ru 09:19
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Здоровье
Профессор Яковлев: Почему в Петербурге в «ковидную» пандемию умирают реже, чем в эпидемию гриппа
В «ковидную» эпидемию, которая длится уже почти три месяца, внебольничной пневмонией, по данным официальной статистики, за январь-апрель заболели 7046 человек, умерли от нее 183 человека.
Доктор Питер 08:35
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
Биатлон
Касперович ответил назвавшему его туристом Драчеву
Александр Касперович, являющийся личным тренером Александра Логинова, отреагировал на слова главы СБР Владимира Драчева, назвавшего первого туристом.
ProstoProSport 05:33
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Происшествия
Власти Пакистана сообщили о двух выживших при крушении A320 пассажирах
Как минимум два человека выжили после крушения самолета Airbus A320 в Пакистане, сообщает газета Dawn со ссылкой на заявление официального представителя правительства.
Коммерсантъ 22 мая в 09:39
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
Общество
В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
РИА Новости 05:00
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Армия и оружие
Бомбардировщики США демонстративно пролетели рядом с Курилами
Как сообщает ряд российских СМИ, после выхода США из Договора по открытому небу сразу несколько американских изданий опубликовали материалы, в которых рассказывается читателям о полете 2-х стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Охотским морем.
Военное дело 02:57
Здоровье
В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом
RT на русском 07:11
Общество
В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19
В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
Наука
У пожилых обнаружено больше всего антител к коронавирусу
Как определили китайские ученые в ходе многочисленных исследований, плазма, которую получили от молодых людей, у которых наблюдались умеренные симптомы инфекции, содержит гораздо меньше защитных белков, необходимых для того, чтобы блокировать вирус.
Live24 04:24
Политика
Пекин обвинил США в распространении «политического вируса»
В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай.
Интерфакс 04:58