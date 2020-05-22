Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22

Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ru22 мая в 00:43

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

АК&М22 мая в 05:10

Цены на нефть обвалились

Lenta.ru22 мая в 01:56

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК22 мая в 02:25
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 06:41, Ашберн
Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена в регионе.
РИА Новости 06:05
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Владимир Путин ранее попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.
РИА Новости вчера в 17:19
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
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Общество

В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:35
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
2,6K
Общество

Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
460
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
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Происшествия

Задержанный за нападение на «Альфа-банк» в Москве признал вину

Задержанный за нападение на московское отделение "Альфа банка" Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении.
Интерфакс вчера в 15:52
98
Политика

Глава МИД КНР: Китай открыл «политический» вирус в США

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай открыл в США новый вирус - "политический". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:16
2
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com 22 мая в 12:20
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Происшествия

Под Мурманском ищут пропавшую девочку

Сотрудники управления МЧС по Мурманской области вместе с водолазами, волонтерами и местными жителями начали поиски пропавшей девочки, которая ушла в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района.
ТАСС 05:56
1
Общество

В Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и град

Как указано на сайте Уральского гидрометцентра, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:57
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Киберспорт

NS: «Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все. Нечего тут обсуждать»

Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все.
Cyber.sports.ru 01:20
Здоровье

В Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
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Здоровье

Диетолог объяснила, кому нельзя пить кефир

Диетолог Светлана Соломеина рассказала Е1.ru о том, почему кефир – «совсем не то, чем кажется».
Live24 06:06
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Футбол

Футболист «Борнмута» заразился коронавирусом

Футболист английского "Борнмута" заразился коронавирусом, передает сайт клуба. Имя спортсмена не разглашается.
Газета.Ru 06:18
Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
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Здоровье

В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19

Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
20
Общество

В Центре подготовки космонавтов коронавирусом заболели 29 сотрудников

Как уточняет ТАСС, 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов с подтвержденным коронавирусом выявлено с марта, космонавтов среди зараженных нет.
BFM.ru 04:42
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Армия и оружие

Поселок Старомихайловка обесточен после обстрела ВСУ

ФАН 06:05
Армия и оружие

ВСУ установили более 1400 мин вблизи дорог и на сельхозполях ДНР

Донецк, 21 мая 2020, 17:44 — REGNUM ВСУ установили к западу от Горловки на территории ДНР более 1400 противотанковых мин, сообщает 21 мая «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 21 мая в 10:44
Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости вчера в 08:29
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Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
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Шоу-бизнес

Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков

Lenta.ru 22 мая в 09:15
Единоборства

Макгрегор не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор составил собственный рейтинг величайших бойцов в истории.
РБК вчера в 13:26
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Политика

Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

ТАСС вчера в 21:40
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