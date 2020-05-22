Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена в регионе.
РИА Новости 06:05
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Владимир Путин ранее попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Общество
В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:35
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Происшествия
Задержанный за нападение на «Альфа-банк» в Москве признал вину
Задержанный за нападение на московское отделение "Альфа банка" Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении.
Интерфакс вчера в 15:52
Политика
Глава МИД КНР: Китай открыл «политический» вирус в США
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай открыл в США новый вирус - "политический". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:16
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Происшествия
Под Мурманском ищут пропавшую девочку
Сотрудники управления МЧС по Мурманской области вместе с водолазами, волонтерами и местными жителями начали поиски пропавшей девочки, которая ушла в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района.
ТАСС 05:56
Общество
В Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и град
Как указано на сайте Уральского гидрометцентра, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:57
Киберспорт
NS: «Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все. Нечего тут обсуждать»
Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все.
Cyber.sports.ru 01:20
Здоровье
В Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Здоровье
Диетолог объяснила, кому нельзя пить кефир
Диетолог Светлана Соломеина рассказала Е1.ru о том, почему кефир – «совсем не то, чем кажется».
Live24 06:06
Футбол
Футболист «Борнмута» заразился коронавирусом
Футболист английского "Борнмута" заразился коронавирусом, передает сайт клуба. Имя спортсмена не разглашается.
Газета.Ru 06:18
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19
Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
Общество
В Центре подготовки космонавтов коронавирусом заболели 29 сотрудников
Как уточняет ТАСС, 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов с подтвержденным коронавирусом выявлено с марта, космонавтов среди зараженных нет.
BFM.ru 04:42
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Армия и оружие
ВСУ установили более 1400 мин вблизи дорог и на сельхозполях ДНР
Донецк, 21 мая 2020, 17:44 — REGNUM ВСУ установили к западу от Горловки на территории ДНР более 1400 противотанковых мин, сообщает 21 мая «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 21 мая в 10:44
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков
Lenta.ru 22 мая в 09:15
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор составил собственный рейтинг величайших бойцов в истории.
РБК вчера в 13:26
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25