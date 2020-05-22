Энергетика
REGNUMНефть установилась на $35 за баррель
Лондон, 22 мая 2020, 21:58 — REGNUM Нефть Brent установилась вблизи отметки $35 за баррель после подъема выше $36 и падения ниже $34 ранее в ходе торговой сессии 22 мая на Лондонской бирже.
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Политика
Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС 11:09
Происшествия
Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой
В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
Lenta.ru 13:20
Политика
Путин назвал точную дату выхода России из карантина
Впервые обозначено время, когда Россия выйдет из карантина по коронавирусу — к 29 июня.
URA.Ru вчера в 12:09
Общество
В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что с 23 мая в регионе отменяются электронные пропуска.
RT на русском 11:27
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу
США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости 14:58
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия 13:29
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru 12:53
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Новое фото Дженнифер Лопес встревожило подписчиков. И вот почему
На днях 50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в своем Инстаграме новое фото из спортзала, где она проводит довольно много времени.
Grazia 20 мая в 23:12
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве
На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая.
Известия 08:40
Политика
Лукашенко не собирается никого захватывать, но хочет «свою ракету»
Белоруссия не собирается заниматься глобализмом, захватывать другие государства, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты Республике не нужны, заявил президент Александр Лукашенко во время визита на оборонное предприятие "ОКБ ТСП".
Вести.Ru 05:58
Происшествия
Власти Пакистана назвали возможную причину авиакатастрофы в Карачи
Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения пассажирского самолета Airbus A-320 под Карачи.
РИА Новости 09:27
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Политика
Макфол заявил о смене антироссийских настроений в США на антикитайские
В США антикитайские настроения стали не менее сильны, чем антироссийские, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший американский посол в России Майкл Макфол.
Взгляд.ру 15:14
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Финансы
ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию
Эффект от ослабления курса рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан.
Российская газета 07:15
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
Происшествия
В Курске после митинга задержали одного из организаторов
К какому-то определённому консенсусу, на мероприятии, прийти не пока не получилось, к тому же, по сообщению ИА «Sekunda media» сразу после того, как Центральный рынок покинули представители СМИ, предпринимателя Валерия Спицына доставили в полицию, где на него были составлены протоколы за организацию митинга и нарушение режима самоизоляции.
Kurskcity.ru 09:47