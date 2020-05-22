Лондон, 22 мая 2020, 21:58 — REGNUM Нефть Brent установилась вблизи отметки $35 за баррель после подъема выше $36 и падения ниже $34 ранее в ходе торговой сессии 22 мая на Лондонской бирже.

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