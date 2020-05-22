Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 61

Политика Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни. 43

Общество В Петербурге разрешили прощание с умершими Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19. 47

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 80

Общество Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости». 45

Экономика Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций 20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда. 41

Политика Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.

Космос На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2. 5

Шоу-бизнес Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями. 8

Политика У США и Германии могут быть тайные договоренности Между США и ФРГ может существовать тайная договоренность касательно судьбы американского ядерного оружия. Об этом сообщает издание «Взгляд». 3

Политика Байден выступил против выхода США из Договора по открытому небу Бывший вице-президент и кандидат на пост президента США Джо Байден заявил о несогласии с решением действующего главы государства Дональда Трампа выйти из договора по открытому небу, сообщает "Интерфакс".

Гаджеты Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».

Общество Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ «Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении. 2

Армия и оружие Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24». 116

Экономика Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. 112

Общество На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года. 33

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.