Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Новости кризиса 22 мая: Центробанк предрек катастрофическое падение ВВП, доллар может обрушиться

URA.Ru11:01

Цена нефти Brent упала почти на 5%

Ньюс-НН09:57

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАССвчера в 23:44

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК02:25

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

АК&М05:10

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

RT на русском01:09

Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

Rambler News Service03:48
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Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
61
Кино

Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой

RT на русском вчера в 04:37
132
Политика

Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни

Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
РЕН ТВ 09:33
43
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Технологии

Искусственный интеллект NVIDIA воссоздал Pac-Man с нуля за четыре дня

REGNUM 16:11
6
Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
47
Общество

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
380
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
1,4K
Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 12:02
6
Общество

Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим.
РБК 09:05
461
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
80
Экономика

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
4
Общество

Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID

После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».
РБК 04:10
45
Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
41
Политика

Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru 15:17
Происшествия

Сожитель забил до смерти мать пятерых детей в Петербурге

Пятый канал 13:51
61
Космос

Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями «Роскосмоса»

РИА Новости 16:08
4
Космос

На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид

Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 03:16
5
Шоу-бизнес

Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции

Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru 20 мая в 23:53
8
Политика

У США и Германии могут быть тайные договоренности

Между США и ФРГ может существовать тайная договоренность касательно судьбы американского ядерного оружия. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Вечерний курьер вчера в 11:32
3
Политика

Байден выступил против выхода США из Договора по открытому небу

Бывший вице-президент и кандидат на пост президента США Джо Байден заявил о несогласии с решением действующего главы государства Дональда Трампа выйти из договора по открытому небу, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:35
Гаджеты

Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года

Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews 17:25
Общество

Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ

«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 13:24
2
Политика

В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Газета.Ru 16:34
144
Армия и оружие

Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию

По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
116
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
11
Экономика

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
112
Общество

На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
33
Политика

На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости 16:54
Политика

Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию

Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
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