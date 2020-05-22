Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Происшествия
Полиция обезвредила захватчика банка в центре Москвы
Полиция задержала захватчика банка в центре Москвы. Оружия у него не было, но в руках он держал муляж бомбы.
ТВ Центр 08:29
Общество
Михалков обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки
Режиссер Никита Михалков обвинил телеведущего Владимира Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки, которую обещал ему нигде не публиковать.
Lenta.ru вчера в 11:06
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
Армия и оружие
Боевики ливийского ПНС организовали новый вброс о «российском следе»
Боевики опубликовали видео всего спустя сутки после официального заявления генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, представляющего силы Ливийской национальной армии.
Русская Планета 06:40
Общество
В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском 04:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила помочь семье погибшего при расстреле в Елатьме
Ксения Собчак попросила помочь семье погибшего Максима Ухова при расстреле в Елатьме, сбор средств она объявила на своей странице в Instagram.
RZN.info 06:56
Политика
Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты
RuNews24.ru вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Технологии
Появилась информация о новом глобальном обновлении Windows 10
Компания Microsoft готова начать тестирование нового глобального обновления - Windows 10 2021.
NewInform 04:09
Экономика
В ЕР хотят ввести рассрочку для бизнеса при взимании долгов до 15 млн
Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, которым предлагается ввести рассрочку для бизнеса при взимании долгов.
SM News вчера в 07:43
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
Известия вчера в 04:55
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль вчера в 07:15
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag вчера в 05:41
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру 09:10
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Армия и оружие
Попытка диверсии в Карабахе: ВС Азербайджана понесли потери
Sputnik Армения 04:22
Футбол
Сёмин отреагировал на интервью Кикнадзе
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин не стал смотреть интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Pravda.Ru вчера в 06:51
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
РИА Новости 09:35