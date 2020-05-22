Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском16:22

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Evo-rus.com15:22

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК02:25

Цена нефти Brent упала почти на 5%

Ньюс-НН09:57

Нефть установилась на $35 за баррель

REGNUM14:58

Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

Rambler News Service03:48

Новости кризиса 22 мая: Центробанк предрек катастрофическое падение ВВП, доллар может обрушиться

URA.Ru11:01
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Культура

Джоан Роулинг показала место рождения «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Рулинг опровергла несколько мифов о появлении на свет первой книги о юном волшебнике Гарри Поттере.
Культуромания 12:39
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
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Политика

Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны

МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».
Известия 20 мая в 18:02
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Здоровье

Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 15:01
3
Политика

Трамп перечислил свою зарплату на разработку лекарств от коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перечислил свою зарплату за три месяца на разработку препаратов от коронавирусной инфекции.
Профиль 16:25
1
Наука

Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами

Индикатор вчера в 07:34
11
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета 11:13
3
Космос

NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity

Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo 09:37
8
Здоровье

Врач умер в Липецкой области после заражения коронавирусом

Пятая смерть зафиксирована сегодня, 22 мая, 54-летний врач скончался в Липецкой области от продолжительной болезни коронавирусом.
Kursk.com 12:35
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Армия и оружие

Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию

По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
115
Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
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Общество

Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
1
Политика

Спикер парламента Чечни прокомментировал сообщения о болезни Кадырова

Сообщения о заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом не соответствуют действительности, сообщил руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
РИА Новости 16:10
Общество

Беглов не видит тенденций к смягчению режима ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в ходе заседания Госсовета РФ по противодействию коронавирусу, что тенденций к снижению заболеваемости COVID-2019 в городе пока что не наблюдается.
АиФ Санкт-Петербург 11:03
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил смертельное коварство «плато»

Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление, – написал Мясников в Telegram.
Infox.ru 14:26
Финансы

Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано

«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
REGNUM 07:24
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Общество

Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Сергей Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничений.
РИА Новости вчера в 15:39
3,2K
Происшествия

Владелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом

Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Ведомости 16:20
Экономика

«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%

Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%.
Коммерсантъ 14:33
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
3,3K
Происшествия

В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей

Форпост Северо-Запад 14:59
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Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 07:15
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Космос

Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Lenta.ru 12:49
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
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Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
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Политика

МИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН

МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Известия 10:10
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Армия и оружие

Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, заявило постпредство России при НАТО.
Взгляд.ру 16:16
Биатлон

Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии

Тренер сохранит пост тренера команды Санкт-Петербурга. В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской национальной сборной.
ODDS.ru вчера в 11:48
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