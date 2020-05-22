Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете».
ИА Красная Весна 19:19
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb 18:24
Авто
В Японии на тестах заметили новый Subaru Levorg
В ноябре прошлого года компания Subaru представила второе поколение Levorg версией V-Sport Special Edition.
32CARS.ru 20 мая в 12:16
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 06:18
Здоровье
В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок
В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском 20:54
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 07:03
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:47
Политика
Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском вчера в 09:36
Происшествия
На Курилах кусок скалы упал на школьниц, одна девочка погибла
Российская газета 06:46
Экономика
В ЕР хотят ввести рассрочку для бизнеса при взимании долгов до 15 млн
Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, которым предлагается ввести рассрочку для бизнеса при взимании долгов.
SM News 07:43
Здоровье
Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru 19:46
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолета в Пакистане
По предварительным данным, все погибли. Самолет летел из местного Лахора в Карачи, связь с лайнером была потеряна за минуту до крушения.
РЕН ТВ 07:24
Кино
20-минутный ролик из сцен секса в сериале «Нормальные люди» опубликовали на Pornhub. Создатели картины возмущены
Драма из 12 частей рассказывает историю двух молодых людей, их отношениях и взрослении, начиная со старших классов.С момента выхода картины ирландская национальная телекомпания RTÉ получила 50 жалоб на сексуальные сцены.
Snob.ru вчера в 11:54
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Политика
Зеленский передал кабмину решение судьбы Киево-Печерской лавры
Изъятие Киево-Печерской лавры из ведения [канонической] УПЦ и передача лавры в ведение [автокефальной] ПЦУ не могут быть произведены президентом Украины, поскольку этот вопрос находится в компетенции кабмина, заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 мая в ответе на соответствующую электронную петицию граждан.
ИА Красная Весна 14:00
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Финансы
Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано
«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
REGNUM 07:24
Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту
На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News 10:27
Космос
Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса
Фотоизображения, ставшие основой для исследования, производились посредством многозональных сканирующих устройств космических аппаратов серии «Метеор-М».
SM News 07:53
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину «Лед» за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело 20 мая в 11:53
Авто
Lada Xray может покинуть модельную линейку АвтоВАЗа
Сразу стоит отметить, что официальной информации о предстоящем снятии с производства Lada XRay пока не поступало.
Тарантас Ньюс 05:29
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01