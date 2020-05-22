Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Армия и оружие Тихоокеанский флот получит больше десятка новых кораблей в 2020 году Тихоокеанский флот (ТОФ) в текущем году получит порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения.

Космос Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.

Наука Кубанские туры передали домашним козам защиту кишечника Оказалось, что незадолго до одомашнивания (по разным оценкам и в разных местностях — от 13000 до 47000 лет назад) безоаровые козлы — по крайней мере, армянские и анатолийские — скрещивались с кубанскими турами.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 435

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1K

Здоровье Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области. 60

Происшествия 57 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы на территории Барнаула (33), Бийска (10), Новоалтайска (4), Первомайского района (2), Рубцовскеа (1), Рубцовского района (1), Бийского района (1), Славгорода (1), Тюменцевского района (1), ЗАТО Сибирского (1), Благовещенского района (1), Алейского района (1). 14

Гаджеты Honor готовит дешевый смартфон на топовой платформе Kirin 990 5G Новинка станет идейным наследником Honor Play — в свое время эта относительно недорогая модель тоже базировалась на топовой по тем временам SoC Kirin 970.

Игры В Steam началась «Весенняя уборка» В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках. 1

Общество Состояние богатейших людей США с марта выросло на $434 млрд Пять богатейших людей — Джефф Безос (основатель Amazon), Билл Гейтс (основатель Microsoft), Марк Цукерберг (основатель Facebook), Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) — увеличили свое состояние на $75,5 млрд, или на 19%, это 21% от общего прироста. 6

Общество Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса. 28

Происшествия Дорожный «учитель» выстрелил в неугодного ему водителя в Иванове После "бодания" на дороге противники встретились на парковке, однако к согласию им прийти не удалось, посыпались оскорбления, а напоследок дорожный "педагог" вытащил пистолет (предположительно, пневматический) и выстрелил в сторону машины своего противника. 5

Здоровье В Кольчугине с 26 мая снимается карантин по коронавирусу Решение о снятии карантина было принято 21 мая на заседании областного оперативного штаба, сообщил в соцсетях губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. 5

Авто Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения «КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5. 111

Общество В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.