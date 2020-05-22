Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Общество
За сутки в России выявили 8894 случая коронавируса
Всего на сегодняшний день в России выявлено 326448 случаев коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости 03:38
Общество
Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ в России
Сегодня президент на совещании о ситуации в системе образования предложил начать первую волну ЕГЭ 29 июня.
Магсити74 вчера в 07:49
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит больше десятка новых кораблей в 2020 году
Тихоокеанский флот (ТОФ) в текущем году получит порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения.
ФАН вчера в 11:21
Здоровье
Коронавирусом заразились ещё 39 человек в Тверской области
В Тверской области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена ещё у 39 человек.
ГТРК Тверь вчера в 03:34
Космос
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор вчера в 07:34
Наука
Кубанские туры передали домашним козам защиту кишечника
Оказалось, что незадолго до одомашнивания (по разным оценкам и в разных местностях — от 13000 до 47000 лет назад) безоаровые козлы — по крайней мере, армянские и анатолийские — скрещивались с кубанскими турами.
N+1 вчера в 02:42
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Краснодарский край продлил до 6 июня ограничения на въезд в регион
В Краснодарском крае до 6 июня продолжат действовать некоторые карантинные ограничения, чтобы не допустить нового ввоза коронавируса, сообщила администрация региона.
Ведомости вчера в 09:46
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Игры
В Epic Games Store можно бесплатно забрать Civilization VI
Чемпионат вчера в 11:08
Общество
Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Армия и оружие
Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт
Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели.
News.ru вчера в 04:28
Происшествия
57 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы на территории Барнаула (33), Бийска (10), Новоалтайска (4), Первомайского района (2), Рубцовскеа (1), Рубцовского района (1), Бийского района (1), Славгорода (1), Тюменцевского района (1), ЗАТО Сибирского (1), Благовещенского района (1), Алейского района (1).
Kursk.com вчера в 04:06
Гаджеты
Honor готовит дешевый смартфон на топовой платформе Kirin 990 5G
Новинка станет идейным наследником Honor Play — в свое время эта относительно недорогая модель тоже базировалась на топовой по тем временам SoC Kirin 970.
iXBT.com 03:02
Игры
В Steam началась «Весенняя уборка»
В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках.
Cyber.sports.ru 01:50
Авто
Компания BMW отзывает в России 365 автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает из-за проблем с безопасностью 365 своих автомобилей.
Автоновости дня 19 мая в 09:20
Общество
Состояние богатейших людей США с марта выросло на $434 млрд
Пять богатейших людей — Джефф Безос (основатель Amazon), Билл Гейтс (основатель Microsoft), Марк Цукерберг (основатель Facebook), Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) — увеличили свое состояние на $75,5 млрд, или на 19%, это 21% от общего прироста.
Коммерсантъ 03:56
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини
В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
Discover24 03:24
Происшествия
Дорожный «учитель» выстрелил в неугодного ему водителя в Иванове
После "бодания" на дороге противники встретились на парковке, однако к согласию им прийти не удалось, посыпались оскорбления, а напоследок дорожный "педагог" вытащил пистолет (предположительно, пневматический) и выстрелил в сторону машины своего противника.
Вести.Ru вчера в 09:13
Здоровье
В Кольчугине с 26 мая снимается карантин по коронавирусу
Решение о снятии карантина было принято 21 мая на заседании областного оперативного штаба, сообщил в соцсетях губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Владимирские ведомости вчера в 12:56
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 20 мая в 10:00
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек
За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.
Телеканал RTVI 03:35
Экономика
Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ
Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 13:39