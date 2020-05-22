Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Происшествия
Захватчика отделения банка в Москве задержали
Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
РБК вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом.
Коммерсантъ 00:59
Политика
Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией
При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией.
ИА Красная Весна 22 мая в 09:42
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
Депутат Госдумы Нилов оценил перспективу снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Общество
В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус
Севастополь намерен внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, при этом курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Голый мужчина облил прохожего краской в Москве
Известия 09:05
Общество
В Кургане объявили штормовое предупреждение на 25 мая
Курган и курганцы 03:59
Политика
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Гаджеты
Компания HTC готовит новый флагман
ГЛАС.RU 08:38
Баскетбол
ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления баскетбольной Евролиги
Два российских участника баскетбольной Евролиги — ЦСКА и "Химки" выступают против возобновления нынешнего розыгрыша турнира.
Вести.Ru 07:38
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
Авто
В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada
Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 05:37
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Общество
Литейный, 4 заполняется Лубянкой. Уходят даже полковника Яковлева, с которым все хотели решать
Если бы все неформальные и тайные беседы бизнесменов и силовиков Петербурга и Ленобласти архивировались в некоем секретном облаке, а мы бы получили туда доступ и проанализировали рейтинг влияния (цитируемость – это другое), то за последние пару лет на первом месте оказался бы полковник Яковлев.
47 новостей 06:46
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Общество
В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Здоровье
Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552
Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
Общество
В Чечне прокомментировали сообщения о болезни Кадырова
RT на русском 22 мая в 16:18
Экономика
В РФ продажи водки и вина в апреле росли быстрее другого алкоголя
Объем розничной продажи водки в апреле вырос на 9,6%, до 6,2 млн декалитров, реализация тихих вин увеличилась на 9%, до 4,6 млн декалитров.
Известия 07:27
Политика
В Киеве проходит митинг против политики Зеленского
Газета.Ru 09:27
Общество
В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам
Медработники, пострадавшие от коронавируса, получили первые страховые выплаты, сообщили в Минздраве.
Российская газета 09:28
Происшествия
Стали известны победители спартакиад учащихся в Липецкой области
Подведены итоги областных спартакиад учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций 2019-2020 учебного года.
LipetskMedia.ru 07:01
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14