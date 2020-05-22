Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22

Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК22 мая в 02:25

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

АК&М22 мая в 05:10

Цены на нефть обвалились

Lenta.ru22 мая в 01:56

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ru22 мая в 00:43
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Происшествия

Захватчика отделения банка в Москве задержали

Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
РБК вчера в 08:55
1,9K
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
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Политика

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом.
Коммерсантъ 00:59
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Политика

Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией

При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией.
ИА Красная Весна 22 мая в 09:42
1K
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Общество

Депутат Госдумы Нилов оценил перспективу снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема.
Коммерсантъ вчера в 13:40
1,5K
Общество

В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус

Севастополь намерен внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, при этом курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:00
2
Происшествия

Голый мужчина облил прохожего краской в Москве

Известия 09:05
4
Общество

В Кургане объявили штормовое предупреждение на 25 мая

Курган и курганцы 03:59
3
Политика

Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
1,2K
Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
6
Гаджеты

Компания HTC готовит новый флагман

ГЛАС.RU 08:38
2
Баскетбол

ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления баскетбольной Евролиги

Два российских участника баскетбольной Евролиги — ЦСКА и "Химки" выступают против возобновления нынешнего розыгрыша турнира.
Вести.Ru 07:38
Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
50
Происшествия

Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии

Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
58
Авто

В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada

Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 05:37
40
Происшествия

В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

РИА Новости 09:22
5
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
697
Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Общество

Литейный, 4 заполняется Лубянкой. Уходят даже полковника Яковлева, с которым все хотели решать

Если бы все неформальные и тайные беседы бизнесменов и силовиков Петербурга и Ленобласти архивировались в некоем секретном облаке, а мы бы получили туда доступ и проанализировали рейтинг влияния (цитируемость – это другое), то за последние пару лет на первом месте оказался бы полковник Яковлев.
47 новостей 06:46
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
43
Общество

Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
249
Общество

В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
1,6K
Здоровье

Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552

Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
754
Общество

В Чечне прокомментировали сообщения о болезни Кадырова

RT на русском 22 мая в 16:18
599
Экономика

В РФ продажи водки и вина в апреле росли быстрее другого алкоголя

Объем розничной продажи водки в апреле вырос на 9,6%, до 6,2 млн декалитров, реализация тихих вин увеличилась на 9%, до 4,6 млн декалитров.
Известия 07:27
1
Политика

В Киеве проходит митинг против политики Зеленского

Газета.Ru 09:27
2
Общество

В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам

Медработники, пострадавшие от коронавируса, получили первые страховые выплаты, сообщили в Минздраве.
Российская газета 09:28
2
Происшествия

Стали известны победители спартакиад учащихся в Липецкой области

Подведены итоги областных спартакиад учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций 2019-2020 учебного года.
LipetskMedia.ru 07:01
92
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
975
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