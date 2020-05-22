Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
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Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

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Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

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Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
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Общество

Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
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Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
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Политика

Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым

Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
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Общество

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

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Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

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РБК 02:12
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Технологии

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
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Авто

Lada Vesta Sport получила новые цвета кузова

«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, примкнувший к линейке Vesta в январе 2019 года, теперь доступен в двух новых цветах — ярко-синем «дайвинг» и черном «маэстро».
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Происшествия

Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году.
ТАСС 01:53
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Политика

Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
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Кино

Актер из Уфы получил роль в новом сериале на ТНТ

iReactor 19 мая в 03:17
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Авто

Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны

Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
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Космос

Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС 20 мая в 19:06
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Здоровье

В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом

Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Экономика

МФО зарабатывают на невнимательности клиентов

МФО зарабатывают на невнимательности клиентов МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Происшествия

На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков

Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:27
Технологии

Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус

Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:50
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Общество

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России. Об этом журналиста ТАСС рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Piter.tv 01:45
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Общество

В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты

Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
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Армия и оружие

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
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Происшествия

ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России

Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ.
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Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы

Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
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