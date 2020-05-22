Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Гаджеты
Apple представило обновление iOS 13.5
Ранее сообщалось, что представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ.
ToDay News Ufa вчера в 04:15
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса
Президент Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и попросил Минздрав приготовиться к ней.
РБК 08:53
Игры
Игроки жалуются на графику в Call of Duty: Modern Warfare
В Сети появились сообщения, согласно которым в последнее время графика в Call of Duty: Modern Warfare значительно ухудшилась с момента релиза.
Vevby.ru 20 мая в 04:58
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Происшествия
Студенты лицея в Вольске под Саратовом пожаловались на домогательства
"По факту обращения студентов о конфликтных отношениях с руководством лицея сотрудниками министерства образования области был осуществлен выезд в Вольский строительный лицей", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о ситуации с домогательствами.
ТАСС 08:52
Общество
Уникальная плавучая АЭС введена в эксплуатацию на Чукотке
Москва, 22 мая 2020, 15:38 — REGNUM В России введена в промышленную эксплуатацию уникальная и не имеющая аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция.
REGNUM 08:38
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
По предварительным данным, на борту находились 98 человек. Самолет разбился рядом с аэропортом Карачи, число жертв уточняется.
BFM.ru 06:54
Армия и оружие
В небе Ливии появились российские истребители из Сирии
В Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии.
Национальная служба новостей 04:32
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Здоровье
Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму
Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»
Территория новостей 04:16
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание
Модель Алена Гаврилова подтвердила расставание с певцом Эмином Агаларовым.
Газета.Ru 06:06
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Технологии
Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
Смартфоны содержат огромное количество информации о жизни человека, хранят его отпечатки пальцев и даже тайные секреты, поэтому не стоит пренебрегать цифровой безопасностью, чтобы эти данные не попали в руки мошенников, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 07:34
Спорт
ВАДА не нашло связи между победами и «разрешенным допингом»
Указывается, что в индивидуальных соревнованиях на ОИ спортсменов с TUE меньше 1%, причем «нет никакой значимой связи между выступлением с TUE и вероятностью завоевания медали».
Взгляд.ру вчера в 20:05
Происшествия
В Дагестане спецназ вступил в перестрелку с группой боевиков
Российская газета 07:36
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты 08:29
Политика
Третий этап снятия ограничений в России может начаться в июне
Директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев рассказал о послаблениях ограничений, вызванных коронавирусом, в России.
Экономика сегодня 08:43
Общество
Популяционное исследование на иммунитет к COVID-19 проведут в июне
Популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу начнется в России в третьей декаде июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:55