Энергетика

Pravda.RuPravda.RuЦены на нефть рухнули после заявления китайского премьера

Азиатские биржи отреагировали на объявление Китаем отказа от планов в отношении экономического роста в 2020 году резким падением цен на нефть.
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Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК02:25

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

АК&М05:10

Цены на нефть обвалились

Lenta.ru01:56

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

RT на русском01:09

Новости кризиса 22 мая: России предсказали вторые 90-е, кризис закончится только к 2021 году

URA.Ru00:52

Нефть марки Brent на торгах в Лондоне упала в цене на 5,88%

Аргументы и Факты01:02

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАССвчера в 23:44
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика

Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России

В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
485
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,6K
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Газета.Ru вчера в 08:48
1,4K
Происшествия

В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
519
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы

Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
86
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
185
Общество

Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам

Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам.
ЛОТ вчера в 12:00
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Происшествия

В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
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Политика

Эксперт объяснил намерение США выйти из Договора по открытому небу

По информации газеты New York Times, Вашингтон намерен уведомить Россию о своем выходе из Договора по открытому небу.
Подмосковье Сегодня 05:40
29
Общество

На прощание с умершими в Петербурге отведут десять минут

Александр Беглов урегулировал условия, на которых в Петербурге будут возобновлены ритуальные церемонии прощания.
Невские Новости 09:21
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
42
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
1,2K
Общество

В России ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС

Первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) ввел в промышленную эксплуатацию на Чукотке «Росэнергоатом» 22 мая, сообщает пресс-служба концерна.
ИА Красная Весна 08:34
Общество

В Саратовской области 84 человека заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 84 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:11
718
Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Здоровье

Европа изолирует Швецию из-за высокой смертности

Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса.
News.ru вчера в 17:00
Происшествия

В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения.
РБК 08:43
1
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова показала детей, рожденных от Резо Гигинеишвили

Актриса Надежда Михалкова поделилась со своими поклонниками в Инстаграм снимком, на котором запечатлены ее дети, рожденные в браке с режиссером Резо Гигинеишвили.
Bimru.ru 08:24
2
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
1,2K
Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Lenta.ru 08:20
Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
456
Происшествия

В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик

Российская газета 09:05
257
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 20 мая в 11:29
21
Технологии

В Роскачестве рассказали о способах защитить смартфон от мошенников

Эксперты Роскачества рассказали, как защитить смартфон от злоумышленников, и описали некоторые известные схемы компьютерного мошенничества.
Известия 07:49
Общество

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
181
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести

Кубань 24 20 мая в 02:47
2
Общество

Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:27
24
Общество

Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии

Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
40
Происшествия

Освобожден экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков

В период с 2011 по 2012 год Андрей Черняков, установило также следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены НПО "Космос" в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице.
Коммерсантъ 07:33
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