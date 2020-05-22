Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

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