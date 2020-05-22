Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили более 70 случаев COVID-19
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, один человек скончался, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:28
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
Общество
Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой
Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис".
Газета.Ru 02:12
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек
За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.
Телеканал RTVI 03:35
Общество
Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса
Гинцбург отметил, что при использовании вакцины не выявлено побочных эффектов, все, кто ее получил, «живы, здоровы».
РБК 03:32
Здоровье
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Общество
Болгария открыла въезд для граждан ЕС и Шенгена
Жители европейских стран смогут посещать Болгарию с сегодняшнего дня. Страна открыла границы после карантина.
Экономика сегодня вчера в 22:29
Экономика
Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Власти Китая пошли на беспрецедентный шаг в экономике из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:10
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Финансы
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
Политика
75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР
Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 02:16
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
RT на русском 03:56
Общество
В Калининградской области за сутки выявили 41 случай коронавируса
В Калининградской области за сутки выявили 41 новый случай COVID-19.
Клопс 03:35
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек
"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
Здоровье
Ученые КФУ дали прогноз распространения коронавируса в Крыму
Помимо прогнозов, ученые Крымского федерального университета разработали ряд рекомендаций по недопущению распространения эпидемии коронавируса.
Крымское Эхо 02:57
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
Авто
Mercedes выбирает электрификацию вместо синтетического топлива
32CARS.ru вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Меган Фокс стала любовницей Machine Gun Kelly
В ролике режиссера Майкла Гарсии снялась предполагаемая подруга Колсона Бэйкера (настоящее имя Machine Gun Kelly) Меган Фокс.
ИА InterMedia 20 мая в 16:14