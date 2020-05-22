Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР от целевого показателя роста

РБК02:25

Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

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Цены на нефть обвалились

Lenta.ru01:56

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

RT на русском01:09

Новости кризиса 22 мая: России предсказали вторые 90-е, кризис закончится только к 2021 году

URA.Ru00:52

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАССвчера в 23:44

Нефть снова ушла под отметку $35

REGNUM03:56
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Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале

В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:02
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Политика

США вышли из Договора об открытом небе с Россией

«В настоящий момент трудно комментировать, выиграет или же потеряет Россия от выхода США из Договора об открытом небе, однако, совершенно очевидно, что текущая ситуация ведёт к гонке вооружений, что создаёт дополнительную напряжённость не только во взаимоотношениях между США и Россией, но в мире в целом», - заявил аналитик.
Avia.pro вчера в 22:31
Здоровье

Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19

Российская газета 01:20
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Происшествия

На Украине мужчина застрелил семь человек из охотничьего ружья

РБК 05:07
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Здоровье

В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса

В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 20 мая в 03:58
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Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
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Общество

Президент России назвал дату проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
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Происшествия

Отменено решение о продлении ареста Арашуковых

Вести.Ru 05:15
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Происшествия

Сотрудники скорой помощи заболели коронавирусом на Камчатке

Коронавирус лабораторно подтвержден у 38 сотрудников станции скорой помощи Петропавловске-Камчатском, 18 из них — водители.
EastRussia вчера в 22:26
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Футбол

Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Известия 04:21
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Футбол

Кикнадзе: всю ответственность в «Локомотиве» несет гендиректор

Ответственность за все, что происходит в футбольном клубе, несет его генеральный директор, заявил занимающий аналогичную должность в московском "Локомотиве" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 05:16
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
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Общество

Попова рассказала о мутациях коронавируса

Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
РИА Новости вчера в 23:18
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Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Экономика

Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости вчера в 09:57
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
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Общество

В домах Подмосковья на несколько дней включат отопление

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил возобновить подачу отопления в дома и на социальные объекты.
Чехов Вид 05:08
Происшествия

В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
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Общество

Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан

Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
РИА Новости 05:26
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
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Общество

В Перми вновь закроют набережную для прогулок

В Перми с 23 мая вновь приостановят доступ на набережную Камы, сообщили в администрации города.
Местное время (г. Пермь) 04:52
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
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Общество

Рамзана Кадырова доставили в Москву с подозрением на коронавирус

ProstoProSport вчера в 10:30
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Здоровье

Общее число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3 тысячи

Коронавирус на Кубани диагностировали еще у 92 человек.
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Общество

Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 километра

Выброс пепла продолжался в течение 3-х часов.
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