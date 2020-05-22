Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов. В минувшую пятницу, 15 мая, ИА «Новороссия» сообщало, что в мире отмечен рост цен на нефть. В начале мая, 6 числа, нефть Urals поднялась в цене до $25.

Цены на нефть снова пошли на спад

Шоу-бизнес Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 478

Экономика Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. 8

Общество В России зафиксировали рекордное за сутки число умерших от COVID-19 Выздоровело от COVID-19 за сутки 7144 человека. Умерли за сутки 150 инфицированных, это рекордный для России показатель.

Кино Продюсер «Аватара» сообщил о возобновлении съёмок в Новой Зеландии Американский кинопродюсер Джон Ландау сообщил о том, что съёмочная команда возвращается к работе в Новой Зеландии после снятия в стране запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Здоровье В России доля вылечившихся от коронавируса превысила 30% Доля вылечившихся от COVID-19 превысила 30%, выписаны уже почти сто тысяч человек.

Здоровье РФПИ запускает финальную стадию испытания препарата от коронавируса Министерство здравоохранения РФ одобрило переход к окончательной стадии сравнительного клинического тестирования препарата «Фавипиравир», направленного на лечение коронавирусной инфекции. 4

Происшествия В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 8

Авто В Петербурге нашли ВАЗ-21063, который простоял в гараже 30 лет В Петербурге обнаружили ВАЗ-21063, который 30 лет простоял в гараже, видео появилось на YouTube-канале Roma Urraco.

Общество В Госдуме поддержали смягчение условий досрочного выхода на пенсию Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею о смягчении условий для выхода на досрочную пенсию. 2,1K

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 51

Шоу-бизнес Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына Светланы Моргуновой Два дня назад стало известно о том, что сын народной артистки Светланы Моргуновой умер от коронавируса. 1