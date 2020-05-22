Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Гаджеты
AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X
Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.
Vevby.ru вчера в 12:26
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Коммерсантъ 18:25
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
Армия и оружие
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник.
Lenta.ru вчера в 18:30
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Происшествия
Взрыв произошел возле офиса Виктора Медведчука в Киеве
Политика Сегодня 07:55
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb вчера в 16:43
Наука
Созданию оксфордской вакцины могут помешать законы статистики
Вакцина начала испытываться на людях с 23 апреля, и первая фаза должна закончиться в июне.
ИА Красная Весна 20:30
Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 вчера в 03:16
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
РИА Новости 14:14
Кино
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 07:52
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
Политика
Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу
США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ 19:58
Экономика
Аргентина оказалась в ситуации дефолта
Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд.
ТАСС вчера в 17:56
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве
Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета 18:28
Космос
«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
РИА Новости вчера в 20:39
Общество
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.
РИА Новости 19:19
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке машины с пробегом
Покупка машины с пробегом связана с определенным риском.
Российская газета вчера в 02:00
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобы Пригожина
Взгляд.ру 12:15
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Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости 18:13