Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

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Политика Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу Россия намерена следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу, пока он в силе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. 2

Политика Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 05:43 — REGNUM Украинская делегация проигнорировала инициированное Россией заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященное ситуации в Крыму, сообщили 23 мая в российском постоянном представительстве при организации. 554

Музыка «Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек Просто ты делаешь свою музыку, болеешь за свое дело, а потом приходит Леди Гага с четким месседжем и приглашает в свой проект.

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