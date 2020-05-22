Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Футбол
«Витебск» — «Динамо Минск»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Беларуси 23 мая
Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо Минск». Ставка: победа «Динамо» Мн за 1.80.
Чемпионат 03:45
Музыка
Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 21 мая в 17:54
Политика
Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу (ДОН).
Коммерсантъ 21 мая в 13:52
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Интерфакс 11:17
Экономика
Пенсионный возраст в России не снизят. Экономисты назвали три причины
В России не вернут прежний пенсионный возраст, несмотря на инициативу депутатов и информацию СМИ о том, что это предложение озвучило Минэкономразвития.
URA.Ru 03:08
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие
Генштаб Украины объявил о призыве резервистов
Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса 21 мая в 06:53
Общество
В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте
Как сообщил в пятницу в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев, ранее выданные областные пропуска будут действовать для поездок в столицу до 26 мая.
ТАСС вчера в 17:10
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Футбол
Малафеев: «5 замен в матче сделают футбол более гибким»
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, какая будет интрига в оставшихся матчах РПЛ, а также заявил, что положительно относится к проведению 5 замен за встречу:Первые матчи не будут показательными, а потом команды постепенно начнут набирать.
Soccer.ru 13:08
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотников
Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
РИА Новости 13:41
Происшествия
В Петербурге проверят данные о смерти женщины, которую не забрала скорая
Власти Калининского района Петербурга совместно со следственными органами проводят проверку в поликлинике, чья служба скорой помощи около месяца назад якобы из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19 несколько раз отказывалась выезжать к женщине, которая скончалась в своей квартире, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы районной администрации.
РИА Новости 08:27
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Общество
Тульскую медсестру в купальнике поддержали в региональном Минздраве
Мир новостей вчера в 06:50
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста 13:40
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Политика
Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия вчера в 13:11
Общество
В Петербурге от коронавируса умерла кардиолог больницы №26
В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова.
РБК 14:06
Общество
В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн
В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
Росбалт 08:25