Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Новости кризиса 24 мая: миллиардеры стали еще богаче, россияне надеются сократить число депутатов

URA.Ru00:05

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

АК&М22 мая в 05:10

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22

Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК22 мая в 02:25

Доллар, нефть и коронавирус на 23 мая

Право.рувчера в 05:13

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:07, Ашберн
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1,1K
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
2,6K
Общество

Сергей Цивилёв обратится к кузбассовцам по поводу коронавируса

Сегодня, 24 мая, к жителям Кемеровской области вновь обратится губернатор.
Московский комсомолец Кузбасс 01:14
1
Происшествия

Захватчик московского банка признал вину

Мужчина, пытавшийся захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, признал вину.
Lenta.ru вчера в 15:34
68
Политика

Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина

Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 19:32
2,9K
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
485
Армия и оружие

ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
333
Авто

Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 22 мая в 06:21
138
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Происшествия

Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом

Известия вчера в 23:14
1
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
191
Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru вчера в 16:52
1,1K
Кино

Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем

REGNUM 21 мая в 14:54
9
Общество

В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими бизнесменами

Спецборт доставил из Китая в Екатеринбург 20 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
ТАСС 01:34
2
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане

RT на русском 00:18
2
Общество

Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 05:06
1K
Энергетика

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
67
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Коммерсантъ вчера в 23:32
249
Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
9
Общество

В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве

Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
257
Экономика

Регионы получат сто миллиардов рублей федеральной помощи

Регионам по поручению президента выделено 100 миллиардов рублей на компенсацию потерь бюджетов.
Российская газета 02:00
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу

Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета вчера в 15:08
605
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости 22 мая в 05:14
536
Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой

Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 22 мая в 07:03
17
Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
5
Общество

Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 09:25
70
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова купили детям аквапарк за 500 тысяч рублей

В микроблоге Instagram в разделе сторис Оксана Самойлова показала огромный воздушный замок, который оказался домашним аквапарком для ее детей.
OAnews 01:57
2
Общество

24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности

ГТРК Калуга вчера в 10:56
Общество

Жириновский предложил ограничить трудовым мигрантам въезд в Россию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ограничить возращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну по причине распространения коронавируса.
Политическая Экспертиза вчера в 09:21
207
Футбол

«Барселона» назвала шесть футболистов, которых не будет продавать

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду во время летнего трансферного окна.
News.ru вчера в 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное