Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
Здоровье
В Хакасии за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом
В Хакасии за сутки выявили еще 23 случая заболевания коронавирусом.
ТВ-Енисей 21 мая в 23:58
Общество
NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе
Газета The New York Times разместила на первой полосе список жертв нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:29
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС вчера в 16:03
Кино
Второй сезон сериала «Мост» выходит 22 мая на платформе START
Продолжение российской адаптации шведско-датского криминального детектива ждали два года Первый сезон точная калька скандинавского детектива.
Комсомольская правда 22 мая в 00:05
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии
Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»
Газета.Ru вчера в 09:04
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru вчера в 10:59
Происшествия
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
Общество
Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава
Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета 22 мая в 03:29
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Финансы
Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара
Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru 22 мая в 17:29
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Армия и оружие
В сети появилось описание китайского танка будущего
В сети появилось описание китайского танка будущего.
Ferra 22 мая в 12:45
Путешествия
Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости вчера в 20:46
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:37
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
Здоровье
Названа повышающая риск смерти от коронавируса болезнь
Чащe других послe заражения коронавирусной инфекцией умирают пациенты c хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом.
Известия вчера в 17:30
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33