Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК22 мая в 02:25

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22

Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Доллар, нефть и коронавирус на 23 мая

Право.рувчера в 05:13

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

АК&М22 мая в 05:10

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ru22 мая в 00:43
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Коммерсантъ вчера в 23:32
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
24
Здоровье

В Хакасии за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом

В Хакасии за сутки выявили еще 23 случая заболевания коронавирусом.
ТВ-Енисей 21 мая в 23:58
84
Общество

NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

Газета The New York Times разместила на первой полосе список жертв нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:29
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1K
Армия и оружие

ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
315
Происшествия

Захватчик банка в центре Москвы признал вину

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС вчера в 16:03
60
Кино

Второй сезон сериала «Мост» выходит 22 мая на платформе START

Продолжение российской адаптации шведско-датского криминального детектива ждали два года Первый сезон точная калька скандинавского детектива.
Комсомольская правда 22 мая в 00:05
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
1,6K
Здоровье

Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии

Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
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Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
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Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
62
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru вчера в 10:59
54
Происшествия

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
160
Общество

Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава

Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета 22 мая в 03:29
3K
Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Финансы

Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара

Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru 22 мая в 17:29
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Атлантике

REGNUM 00:34
2
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Армия и оружие

В сети появилось описание китайского танка будущего

В сети появилось описание китайского танка будущего.
Ferra 22 мая в 12:45
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Путешествия

Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости вчера в 20:46
20
Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
58
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:37
506
Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
159
Здоровье

Названа повышающая риск смерти от коронавируса болезнь

Чащe других послe заражения коронавирусной инфекцией умирают пациенты c хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом.
Известия вчера в 17:30
34
Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
22
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
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Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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