Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русскомвчера в 16:22

Цены на нефть обвалились

Lenta.ruвчера в 01:56

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБКвчера в 02:25

Нефть установилась на $35 за баррель

REGNUMвчера в 14:58

Нефть дешевеет: Brent - $34,61 за баррель, WTI - $32,02

Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:02

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

Московский Комсомолец21 мая в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Наука

Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев

iReactor вчера в 10:08
45
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

Газета.Ru 10:59
29
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
47
Фигурное катание

Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
Metaratings 10:11
Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
483
Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Lenta.ru 09:44
743
Происшествия

Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован

Вести.Ru 10:06
139
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль вчера в 07:15
489
Шоу-бизнес

Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

REGNUM 06:25
1,1K
Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
3,2K
Общество

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
10
Происшествия

На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма

Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
132
Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
825
Футбол

У футболистов «Спартака» выявили коронавирус

Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
18
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
448
Здоровье

Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского

Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Авто

Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей

В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.
Pnzdrive 01:55
6
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не хочет жить после смерти единственного сына

Актуальные Новости 05:03
30
Армия и оружие

США показали уничтожение беспилотника лазером

Лазерная пушка собрана в лаборатории ВМС США, разработка опирается на твердотельный лазер компании Northrop Grumman, передает 3DNews.
Взгляд.ру 09:57
2
Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
330
Общество

Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады

В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
393
Футбол

Хеведес отказался возвращаться в Москву и может покинуть «Локомотив»

Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикс Хеведес отказался возвращаться в Москву.
Российская газета 11:41
1
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Lenta.ru 08:29
624
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
384
Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
147
Общество

Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях

Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
КМВ Новости вчера в 03:22
2,8K
Космос

NASA ищет добровольцев для восьмимесячной самоизоляции в России

Космическое агенство NASA и Институт медико-биологических проблем РАН открыли набор добровольцев для симуляции полета на Марс.
Собака.ru 21 мая в 11:12
2
Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
56
Футбол

Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о решении клуба не продлевать соглашение с наставником клуба Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 06:12
3
Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
11
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное