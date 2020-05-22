Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22

Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ru22 мая в 00:43

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК22 мая в 02:25

Цены на нефть обвалились

Lenta.ru22 мая в 01:56

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Газета.Ru22 мая в 07:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
344
Общество

Полиция начала проверку вечеринки в Новосибирске

Газета.Ru 02:28
30
Религия

Даниял Исламов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Исполняющий обязанности главы муниципального района «Бабаюртовский район» Даниял Исламов поздравил мусульман со священным праздником Ураза-байрам.
Ёлдаш вчера в 16:28
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Piter.tv 22 мая в 02:44
132
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
218
Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
469
Армия и оружие

В Китае назвали две страны, которые умеют делать истребители пятого поколения

Ferra вчера в 11:49
3
Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru вчера в 09:30
378
Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
24
Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате 25 мая

РЕН ТВ вчера в 05:10
118
Экономика

В России могут вернуть прежний пенсионный возраст

Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
16
Политика

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
159
Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
9
Здоровье

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
719
Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
220
Происшествия

Власти Тувы рассказали об использовании аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Власти Тувы после публикаций в СМИ о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" пояснили РИА Новости, что контракт заключался до случаев пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, аппараты будут использовать только после проверки и разрешения Росздравнадзора.
РИА Новости 01:10
61
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
515
Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
120
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com 22 мая в 12:20
1,3K
Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.
Коммерсантъ вчера в 18:25
9
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
3,6K
Общество

Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион

Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
301
Общество

Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Lenta.ru вчера в 09:25
75
Шоу-бизнес

Супруга Константина Эрнст родила ребеночка

Несколько месяцев назад стало известно о беременности жены Константина Эрнста Софьи.
Bimru.ru 02:41
Футбол

«Я, любимый и свинья». Жена Карпина опубликовала новое фото с мужем

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в «Инстаграме» новое фото с супругом и свиньёй на заднем фоне.
Чемпионат вчера в 20:14
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 22 мая в 07:15
502
Происшествия

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 22 мая в 11:12
12
Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом

РБК 02:26
4
Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv вчера в 10:48
8
Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
58
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное