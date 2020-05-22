Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русскомвчера в 16:22

Нефть дешевеет: Brent - $34,61 за баррель, WTI - $32,02

Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:02

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБКвчера в 02:25

Цены на нефть обвалились

Lenta.ruвчера в 01:56

Нефть установилась на $35 за баррель

REGNUMвчера в 14:58

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

Московский Комсомолец21 мая в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Общество

В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте

Власти Московской области отменили с субботы действие цифровых пропусков для поездок на транспорте, которые были введены 15 апреля для профилактики распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 17:10
1,9K
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
1,2K
Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
108
Здоровье

Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
10
Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

RT на русском вчера в 05:36
962
Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой

Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
10
Общество

Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
58
Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
162
Общество

Два новых случая коронавируса зарегистрированы в Республике Крым

Два новых случая заражения коронавирусной инфекции зарегистрированы в Республике Крым за минувшие сутки.
Новый Севастополь 03:28
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
420
Политика

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
629
Политика

Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России

«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия вчера в 13:11
19
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
1,2K
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
4,3K
Общество

Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 02:14
26
Армия и оружие

Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном

Владивосток, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM Плановый полет общей протяженностью в 9 тысяч километров выполнили два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ, принадлежащих к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ.
REGNUM 03:50
1
Экономика

Доля расходов россиян на покупку продуктов достигла рекордного уровня

Расходы средней российской семьи на продукты питания в апреле составили 46% от всех ее расходов, показал Food Index, который рассчитывает исследовательский холдинг «Ромир».
Forbes вчера в 15:39
72
Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
50
Общество

В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
23
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
3,9K
Происшествия

По делу о прорыве дамбы в Сырдарье задержаны двое подозреваемых

В качестве подозреваемых привлечены двое фигурантов, в отношении них избрана мера пресечения "заключение под стражу".
Sputnik Узбекистан вчера в 16:11
Общество

В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 79 человек

Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны 53 человека, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:52
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли 139 человек

Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 139 человек. За весь период пандемии зафиксировано 3388 летальных случаев.
News.ru 03:41
Политика

Грызлов заявил о деструктивной позиции Киева по Донбассу

По итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не было принято никаких решений, а Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.
РБК вчера в 19:20
35
Происшествия

В Челябинской области скончались две женщины с COVID-19

Челябинск, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Челябинской области умерли две женщины с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
REGNUM 03:50
2
Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
436
Футбол

«Ньюкасл» провёл переговоры с Почеттино

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Никола Скира, с 48-летним наставником были проведены переговоры.
Чемпионат 02:24
Игры

Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
23
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
72
Общество

Великобритания вводит обязательный карантин для приезжих с 8 июня

С 8 июня Великобритания вводит обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из других стран.
Znak.com 02:48
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное