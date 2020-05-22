Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ

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Будущее «Химок» обсудят на встрече с властями Подмосковья

Будущее "Химок" будет обсуждаться на встрече с правительством Московской области на следующей неделе, сообщил генеральный директор футбольного клуба Василий Иванов.
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

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Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
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Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
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Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
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В следующем матче Бавария в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Айнтрахт дома примет Фрайбург.
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В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
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В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь

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Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
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Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

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