Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
РИА Новости 05:00
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Общество
В Калужской области жертвами коронавируса стали еще два человека
За сутки в регионе от заболевания скончалось еще двое людей: житель Думиничского района 1948 года рождения и житель Обнинска 1947 года рождения.
ТРК Ника вчера в 04:48
Футбол
«Ливерпуль» нацелился на нападающего «Вулверхэмптона»
По информации The Sun, 24-летний испанский нападающий находится на вершине списка желаний главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
Советский спорт 01:51
Здоровье
В Крыму объявили о первом этапе смягчения ограничений
Вчера Крым достиг показателя, необходимого по регламенту для первого этапа смягчения ограничений.
Вести Крым 04:16
Общество
В России за сутки подтверждено 8 849 новых случаев коронавируса
В 84 регионах России за сутки подтверждено 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 21 мая в 05:37
Общество
В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае
Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
Общество
В Центре подготовки космонавтов коронавирусом заболели 29 сотрудников
СOVID-19 диагностирован у 29 сотрудников. Общее число заболевших в Звездном городке — 64.
BFM.ru 04:42
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса
Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
Футбол
Кикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым
Василий Кикнадзе рассказал, с чем связано решение расстаться с Юрием Сёминым. Слова руководителя столичного клуба передаёт «Россия 24».
ГЛАС.RU 22 мая в 04:53
Космос
NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике
HotGeo 22 мая в 01:38
Общество
Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 02:23
Происшествия
Власти Тувы рассказали об использовании аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Власти Тувы после публикаций в СМИ о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" пояснили РИА Новости, что контракт заключался до случаев пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, аппараты будут использовать только после проверки и разрешения Росздравнадзора.
РИА Новости 01:10
Общество
В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом
Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Общество
24 мая отмечают День Славянской письменности и культуры
В воскресенье, 24 мая, в России отмечают День славянской письменности и культуры - праздник просвещения, литературы и дружбы славянских народов.
ГТРК Самара 04:47
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Политика
МИД: Обвинения США против РФ по «открытому небу» вызывают хохот
Обвинения США в адрес Москвы, что российская сторона использовала полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений "вызывают хохот", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире на "Первом канале".
Российская газета 03:16
Футбол
«Я, любимый и свинья»: жена Карпина показала фото с мужем
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в Instagram новую фотографию с мужем.
Евро-футбол.ру 02:55
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков
Lenta.ru 22 мая в 09:15
Армия и оружие
75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР
Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 22 мая в 02:16
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Вспышку коронавируса выявили на дорожной стройке в Крыму
Строительный городок в районе Симферополя изолирован из-за заражения одиннадцати работников новым коронавирусом, сообщил в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37