Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦены на нефть начали снижение после периода роста

В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель — после мощного роста накануне. Рынок негативно отреагировал на решение китайских властей отказаться устанавливать цель по увеличению ВВП в 2020 году, считают эксперты.
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Новости кризиса 23 мая: экономика РФ под угрозой из-за второй волны коронавируса, пенсионный возраст могут сократить

URA.Ru00:00

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русскомвчера в 16:22

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБКвчера в 02:25

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Газета.Ruвчера в 07:36

Нефть установилась на $35 за баррель

REGNUMвчера в 14:58

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Evo-rus.comвчера в 15:22

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44
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Экономика

В Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение.
РИА Новости 06:29
Общество

Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве

Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса на фоне коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
56
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
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Кино

«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга

Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
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Политика

Путин поручил обновить схему объектов электроэнергетики России

Актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики поручил президент России Владимир Путин, 22 мая поручение опубликовала пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна 05:51
Общество

В Петербурге упростили выплаты пенсионерам за самоизоляцию

В Петербурге изменен порядок выплат пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, деньги они получат автоматически вместе с пенсией, сообщает администрация Северной столицы.
Российская газета 05:04
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Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
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Происшествия

Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе

Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
193
Игры

Тираж GTA V превысил 130 миллионов копий без учета раздачи в EGS

Take-Two продала больше 130 млн копий Grand Theft Auto V, при этом показатели раздачи игры в магазине Epic Games Store при подсчетах не учитывались.
CyberSport.ru 21 мая в 00:28
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Общество

Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
20
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
2,3K
Путешествия

Россияне решили избегать путешествий за границу

Путешествовать по России решили 48 процентов респондентов, 28 процентов отказались от такого отпуска.
Lenta.ru 06:25
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд

Исполнительный комитет Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд в текущем сезоне.
RT на русском 02:26
Авто

Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 вышел в продажу

Китайский автогигант BAIC объявил старт продаж рестайлингового внедорожника Beijing BJ40 Plus в исполнении City Hunter Edition.
Новые автомобили вчера в 00:49
2
Общество

В Москве умер «аллигатор Гитлера»

Вести.Ru 06:16
Общество

МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов

Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
20
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

РБК вчера в 15:58
26
Армия и оружие

США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои

Окончательную замену российских вертолетов Ми-17В-5 на американские машины проведут к 2023 году Вооруженные силы Афганистана.
ИА Красная Весна 05:30
Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
864
Общество

В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском 04:05
592
Политика

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
1,1K
Экономика

Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета вчера в 09:15
2
Энергетика

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:15
20
Шоу-бизнес

Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов

Артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, рассказал "Вечерней Москве" продюсер Иосиф Пригожин.
РИА Новости 02:10
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
561
Общество

Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока

Москва, 23 мая 2020, 12:35 — REGNUM Платная трасса Москва — Казань может быть построена на четыре года раньше, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram.
REGNUM 05:35
11
Кино

Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем

REGNUM 21 мая в 14:54
3
Армия и оружие

NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров»

The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах.
Российская газета 04:19
6
Происшествия

Власти Пакистана сообщили о двух выживших при крушении A320 пассажирах

Как минимум два человека выжили после крушения самолета Airbus A320 в Пакистане, сообщает газета Dawn со ссылкой на заявление официального представителя правительства.
Коммерсантъ вчера в 09:39
55
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 98 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 23 мая выявлено 98 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:46
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