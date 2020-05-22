Энергетика
RT на русскомЦены на нефть начали снижение после периода роста
В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель — после мощного роста накануне. Рынок негативно отреагировал на решение китайских властей отказаться устанавливать цель по увеличению ВВП в 2020 году, считают эксперты.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Экономика
В Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата
В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение.
РИА Новости 06:29
Общество
Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве
Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса на фоне коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Кино
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Политика
Путин поручил обновить схему объектов электроэнергетики России
Актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики поручил президент России Владимир Путин, 22 мая поручение опубликовала пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна 05:51
Общество
В Петербурге упростили выплаты пенсионерам за самоизоляцию
В Петербурге изменен порядок выплат пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, деньги они получат автоматически вместе с пенсией, сообщает администрация Северной столицы.
Российская газета 05:04
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
Игры
Тираж GTA V превысил 130 миллионов копий без учета раздачи в EGS
Take-Two продала больше 130 млн копий Grand Theft Auto V, при этом показатели раздачи игры в магазине Epic Games Store при подсчетах не учитывались.
CyberSport.ru 21 мая в 00:28
Общество
Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Путешествия
Россияне решили избегать путешествий за границу
Путешествовать по России решили 48 процентов респондентов, 28 процентов отказались от такого отпуска.
Lenta.ru 06:25
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд
Исполнительный комитет Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд в текущем сезоне.
RT на русском 02:26
Авто
Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 вышел в продажу
Китайский автогигант BAIC объявил старт продаж рестайлингового внедорожника Beijing BJ40 Plus в исполнении City Hunter Edition.
Новые автомобили вчера в 00:49
Общество
В Москве умер «аллигатор Гитлера»
Вести.Ru 06:16
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
РБК вчера в 15:58
Армия и оружие
США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои
Окончательную замену российских вертолетов Ми-17В-5 на американские машины проведут к 2023 году Вооруженные силы Афганистана.
ИА Красная Весна 05:30
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском 04:05
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Экономика
Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета вчера в 09:15
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов
Артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, рассказал "Вечерней Москве" продюсер Иосиф Пригожин.
РИА Новости 02:10
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока
Москва, 23 мая 2020, 12:35 — REGNUM Платная трасса Москва — Казань может быть построена на четыре года раньше, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram.
REGNUM 05:35
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM 21 мая в 14:54
Армия и оружие
NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров»
The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах.
Российская газета 04:19
Происшествия
Власти Пакистана сообщили о двух выживших при крушении A320 пассажирах
Как минимум два человека выжили после крушения самолета Airbus A320 в Пакистане, сообщает газета Dawn со ссылкой на заявление официального представителя правительства.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 98 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 23 мая выявлено 98 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:46