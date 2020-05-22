В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель — после мощного роста накануне. Рынок негативно отреагировал на решение китайских властей отказаться устанавливать цель по увеличению ВВП в 2020 году, считают эксперты.

Цены на нефть начали снижение после периода роста

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