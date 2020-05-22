Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

РБК03:02

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22

Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ru22 мая в 00:43

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Газета.Ru22 мая в 07:36

Цены на нефть обвалились

Lenta.ru22 мая в 01:56

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:41, Ашберн
Здоровье

В Челябинской области отмечен спад в динамике заболеваемости COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано всего 47 заболевших коронавирусом.
Российская газета 03:21
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 22 мая в 07:15
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Футбол

Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и «ОФК Белград» Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает «Данас».
Чемпионат вчера в 11:38
Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
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Общество

Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов

Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов. Выявлено сразу 30 инфицированных.
Эхо Москвы вчера в 15:01
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Религия

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
1
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
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Армия и оружие

Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска

Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда 22 мая в 11:01
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Технологии

Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня

В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews 22 мая в 13:25
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Политика

Китай заявил о намерении вместе с Россией отстаивать итоги ВОВ

8 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что России стремятся навязать ложное чувство вины, пытаясь возложить на нее ответственность за начало Второй мировой войны.
Известия 03:27
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
493
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Путешествия

В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень

Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
RT на русском 01:12
23
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
24
Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
24
Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
494
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Футбол

БАТЭ – Динамо-Брест: мотивированы

Нет пропасти в классе между командами и большие сомнения, что БАТЭ сможет 2 раза подряд обыграть соперника с форой -2. «Динамо-Брест» можно назвать кубковой командой, из трех последних розыгрышей - два раза кубок Беларуси уезжал в Брест.
Legalbet 01:27
Политика

Пресса Чехии: Россия не имеет права требовать от нас вечной благодарности за освобождение

Романцов считает, что Россия не имеет права навязывать остальному миру свою трактовку истории Второй мировой войны и требовать вечной благодарности за освобождение от нацизма.
Военное обозрение 02:56
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
1
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru вчера в 12:37
21
Экономика

После карантина россиян ожидают массовые увольнения

После снятия карантина малый и средний бизнес не сразу сможет вернуться к докризисным показателям, поэтому россиян ожидают массовые увольнения.
Pravda.Ru 03:26
Футбол

«Бавария» победила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Ореанда-Новости вчера в 15:04
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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