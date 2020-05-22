Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:41, Ашберн
Здоровье
В Челябинской области отмечен спад в динамике заболеваемости COVID-19
В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано всего 47 заболевших коронавирусом.
Российская газета 03:21
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Футбол
Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой
Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и «ОФК Белград» Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает «Данас».
Чемпионат вчера в 11:38
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
Общество
Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов
Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов. Выявлено сразу 30 инфицированных.
Эхо Москвы вчера в 15:01
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Армия и оружие
Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска
Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда 22 мая в 11:01
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Технологии
Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня
В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews 22 мая в 13:25
Политика
Китай заявил о намерении вместе с Россией отстаивать итоги ВОВ
8 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что России стремятся навязать ложное чувство вины, пытаясь возложить на нее ответственность за начало Второй мировой войны.
Известия 03:27
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Путешествия
В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень
Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
RT на русском 01:12
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Футбол
БАТЭ – Динамо-Брест: мотивированы
Нет пропасти в классе между командами и большие сомнения, что БАТЭ сможет 2 раза подряд обыграть соперника с форой -2. «Динамо-Брест» можно назвать кубковой командой, из трех последних розыгрышей - два раза кубок Беларуси уезжал в Брест.
Legalbet 01:27
Политика
Пресса Чехии: Россия не имеет права требовать от нас вечной благодарности за освобождение
Романцов считает, что Россия не имеет права навязывать остальному миру свою трактовку истории Второй мировой войны и требовать вечной благодарности за освобождение от нацизма.
Военное обозрение 02:56
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru вчера в 12:37
Экономика
После карантина россиян ожидают массовые увольнения
После снятия карантина малый и средний бизнес не сразу сможет вернуться к докризисным показателям, поэтому россиян ожидают массовые увольнения.
Pravda.Ru 03:26
Футбол
«Бавария» победила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Ореанда-Новости вчера в 15:04
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34