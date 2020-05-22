Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом
В Киевской области шестнадцатилетний подросток застрелил бывшего участника военной операции на востоке Украины из его же огнестрельного оружия.
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Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин
В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой были опубликованы данные о снижении рейтинга президента России Владимира Путина в апреле.
Газета.Ru 00:43
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В Приморье умер еще один пациент с COVID-19
Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.
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Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
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Газета.Ru вчера в 09:04
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Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, выздоровели 23 человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:04
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Политика
Польские элиты хотят ввести войска в Белоруссию
"Польский политический истеблишмент спит и видит, как польские войска входят в Минск", – объяснил специалист.
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Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии
Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
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Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
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Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве
РБК вчера в 08:22
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве
Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета вчера в 18:28
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
Общество
NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе
Газета The New York Times разместила на первой полосе список жертв нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:29
Общество
Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США
Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля.
Вечерняя Москва 22 мая в 15:19
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
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Коронавирус вновь заявил о себе в Китае
Стало известно, что в Китае за последние сутки вновь были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Online47.ru вчера в 22:57
Происшествия
Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы
В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Lenta.ru вчера в 09:26
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018
Metaratings вчера в 06:09
Общество
У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru вчера в 16:19
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Депутат Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса
Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что нервозность может быть нетипичным симптомом коронавирусной инфекции, сообщает телеканал НТВ.
Аргументы и Факты вчера в 20:35
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Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара
Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru 22 мая в 17:29
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В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений
На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
ФАН 22 мая в 14:25
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В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу
Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда 22 мая в 14:54
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Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
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В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство
Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты вчера в 19:44