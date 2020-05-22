Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Новости кризиса 24 мая: миллиардеры стали еще богаче, россияне надеются сократить число депутатов

URA.Ru00:05

Доллар, нефть и коронавирус на 23 мая

Право.рувчера в 05:13

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22

Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК22 мая в 02:25

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ru22 мая в 00:43
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Происшествия

Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом

В Киевской области шестнадцатилетний подросток застрелил бывшего участника военной операции на востоке Украины из его же огнестрельного оружия.
Известия вчера в 23:14
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1K
Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин

В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
Tvoe-avto.com вчера в 04:16
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой были опубликованы данные о снижении рейтинга президента России Владимира Путина в апреле.
Газета.Ru 00:43
1,8K
Происшествия

В Приморье умер еще один пациент с COVID-19

Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:08
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
2,2K
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
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Здоровье

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
73
Здоровье

В Алтайском крае выявили 69 новых случаев COVID-19

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, выздоровели 23 человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:04
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Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
63
Политика

Польские элиты хотят ввести войска в Белоруссию

"Польский политический истеблишмент спит и видит, как польские войска входят в Минск", – объяснил специалист.
Политическая Экспертиза вчера в 07:52
1
Здоровье

Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии

Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
Здоровье

Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли

ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
5
Происшествия

Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве

РБК вчера в 08:22
1,9K
Общество

В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве

Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета вчера в 18:28
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Энергетика

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
55
Общество

NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

Газета The New York Times разместила на первой полосе список жертв нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:29
1
Общество

Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля.
Вечерняя Москва 22 мая в 15:19
67
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
4,3K
Общество

Коронавирус вновь заявил о себе в Китае

Стало известно, что в Китае за последние сутки вновь были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Online47.ru вчера в 22:57
1
Происшествия

Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы

В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Lenta.ru вчера в 09:26
92
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018

Metaratings вчера в 06:09
Общество

У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru вчера в 16:19
19
Общество

Депутат Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что нервозность может быть нетипичным симптомом коронавирусной инфекции, сообщает телеканал НТВ.
Аргументы и Факты вчера в 20:35
8
Финансы

Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара

Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru 22 мая в 17:29
Общество

В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений

На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
ФАН 22 мая в 14:25
151
Политика

В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда 22 мая в 14:54
485
Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
22
Общество

В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство

Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты вчера в 19:44
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