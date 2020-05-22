Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Путешествия Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 1

Экономика Пекин отказался от целевого показателя роста ВВП на 2020 год Все с нетерпением ждут доклада премьера Госсовета КНР (премьер-министра) Ли Кэцяна, который должен рассказать о результатах работы правительства в прошлом году и плане социально-экономического развития КНР в 2020 году. 43

Общество Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая. 197

Религия Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан - начинают отмечать российские мусульмане в этом году с заходом солнца, продолжится празднование завтра в течение дня.

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. 75

Армия и оружие Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей. 37

Политика В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр. 8

Футбол «Барселона» исключила уход шестерых игроков летом Единственным игроком, которого сине-гранатовые хотели бы приобрести летом, является Лаутаро Мартинес, и ради его перехода клуб готов пожертвовать некоторыми игроками.

Шоу-бизнес Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.

Здоровье Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Общество Летом в Москве ожидается экстремальная жара На всей территории московского региона в июне и июле ожидается экстремально высокая температура воздуха.

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 1,3K

Космос Радиотелескоп в КЧР помог выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий Многолетние наблюдения на радиотелескопе РАТАН-600 в Карачаево-Черкесии помогли московским учёным выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий.