Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Доллар, нефть и коронавирус на 23 мая

Право.ру05:13

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

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Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

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Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

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Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ruвчера в 00:43
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Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

iReactor 21 мая в 13:13
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
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Концерт Бьорк в Москве перенесли из-за пандемии

ТАСС 08:53
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Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
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Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
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Пекин отказался от целевого показателя роста ВВП на 2020 год

Все с нетерпением ждут доклада премьера Госсовета КНР (премьер-министра) Ли Кэцяна, который должен рассказать о результатах работы правительства в прошлом году и плане социально-экономического развития КНР в 2020 году.
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Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии

Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
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Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан - начинают отмечать российские мусульмане в этом году с заходом солнца, продолжится празднование завтра в течение дня.
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У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru 16:19
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%.
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Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
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Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Коммерсантъ 18:25
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Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна 16:58
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Самая красивая женщина планеты опубликовала новое фото в бикини

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Единственным игроком, которого сине-гранатовые хотели бы приобрести летом, является Лаутаро Мартинес, и ради его перехода клуб готов пожертвовать некоторыми игроками.
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Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских

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Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
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В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь

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ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости 20:00
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Летом в Москве ожидается экстремальная жара

На всей территории московского региона в июне и июле ожидается экстремально высокая температура воздуха.
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В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
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В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса

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Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

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