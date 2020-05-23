Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Цены на нефть стабилизировались у отметки 34,5 доллара за баррель

Московский Комсомолец22 мая в 21:59

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК22 мая в 02:25

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

АК&М22 мая в 05:10

Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ru22 мая в 00:43
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Здоровье

В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
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Общество

Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава

Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета 22 мая в 03:29
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ вчера в 23:32
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Авто

Российские автокомпании потеряли в апреле 60% доходов

По итогам апреля нынешнего года доходы российских автомобильных компаний снизились на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Тарантас Ньюс 00:12
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Общество

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости вчера в 15:37
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Здоровье

Простые продукты для повышения иммунитета, которые живут на кухне

SM News вчера в 10:02
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Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv вчера в 10:48
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Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
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Общество

Полиция начала проверку информации о вечеринке в центре Новосибирска

ТАСС 02:18
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Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Магрегора

Известия 01:05
Религия

Даниял Исламов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Исполняющий обязанности главы муниципального района «Бабаюртовский район» Даниял Исламов поздравил мусульман со священным праздником Ураза-байрам.
Ёлдаш вчера в 16:28
Технологии

Найден способ защиты во время кибератаки на смартфон

При обнаружении кибератаки на смартфон необходимо сразу отключить устройство от всех сетей, после – попробовать определить, как именно действовали хакеры.
Профиль 02:14
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Здоровье

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Происшествия

Захватчик банка в центре Москвы признал вину

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС вчера в 16:03
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Политика

Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина

Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 19:32
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Кино

Sony снимет фильм Marvel с неизвестной героиней

Новый фильм Marvel от японской корпорации Sony с таинственной героиней запущен в разработку.
iReactor 21 мая в 04:14
Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек.
РБК 02:23
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Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru вчера в 16:52
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Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»

ТАСС вчера в 20:17
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Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

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Глушаков рассказал, что после «Спартака» мог перейти в «Ростов»

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Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях

Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
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Политика

Лукашенко призвал не становиться на колени перед Россией

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Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Astera 22 мая в 04:07
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