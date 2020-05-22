Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22

Нефть дешевеет: Brent - $34,61 за баррель, WTI - $32,02

Агентство нефтегазовой информации22 мая в 01:02

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК22 мая в 02:25

Цены на нефть обвалились

Lenta.ru22 мая в 01:56

Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

Московский Комсомолец21 мая в 22:59
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Армия и оружие

Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат

Lenta.ru вчера в 13:17
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Общество

В Подмосковье отменят электронные пропуска

Власти Подмосковья решили отменить с 23 мая систему электронных пропусков.
Суть событий 22 мая в 12:25
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Общество

В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
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Здоровье

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
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Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

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Религия

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Коммерсантъ 04:28
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Общество

Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы

Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
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Здоровье

Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли

"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
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В Калининграде закрыли на дезинфекцию многопрофильный стационар БСМП

В Калининграде закрыли на дезинфекцию многопрофильный стационар БСМП, который был чистой зоной и работал на некоронавирусных больных.
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Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
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Происшествия

Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по нереабилитирующим основаниям прекратили уголовное преследование подростка, который в октябре 2018 года пронес в архангельское управление спецслужбы взрывное устройство и погиб от взрыва.
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Происшествия

Двух медсестер из Башкирии заперли в морге после контакта с зараженной коронавирусом

Двух медсестер в башкирском селе Архангельское принудительно изолировали после того, как те провели обработку провизорного помещения, где размещают людей с подозрением на коронавирус.
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Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
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Общество

Ещё 60 человек в Омской области заразились коронавирусом

По данным местного оперштаба на 24 мая, за сутки на территории Омской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Atas.info 04:34
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Здоровье

В Минздраве оценили мощность второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса в России окажется слабее первой.
Мойка78 22 мая в 23:36
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Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
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Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
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Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
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В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке

За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 из них выявили в строительном городке в районе Симферополя.
РБК 05:26
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Политика

Посол США в Германии решил уйти в отставку

Посол США в Германии Ричард Гренелл в ближайшие недели намерен уйти в отставку, сообщили СМИ.
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Экономика

Связанную с Собчак крабовую компанию убрали из списка системообразующих

Крабодобывающую компанию «Монерон», которая, предположительно, принадлежит Олег Кану и Ксении Собчак, исключили из списка системообразующих.
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