Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Нефть дешевеет: Brent - $34,61 за баррель, WTI - $32,02
Агентство нефтегазовой информации22 мая в 01:02
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
Армия и оружие
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
Lenta.ru вчера в 13:17
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Общество
В Подмосковье отменят электронные пропуска
Власти Подмосковья решили отменить с 23 мая систему электронных пропусков.
Суть событий 22 мая в 12:25
Общество
В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19
В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
Здоровье
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Коммерсантъ 04:28
Общество
Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
Здоровье
Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
Здоровье
В Калининграде закрыли на дезинфекцию многопрофильный стационар БСМП
В Калининграде закрыли на дезинфекцию многопрофильный стационар БСМП, который был чистой зоной и работал на некоронавирусных больных.
Вести Калининград 05:03
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Происшествия
Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по нереабилитирующим основаниям прекратили уголовное преследование подростка, который в октябре 2018 года пронес в архангельское управление спецслужбы взрывное устройство и погиб от взрыва.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
Двух медсестер из Башкирии заперли в морге после контакта с зараженной коронавирусом
Двух медсестер в башкирском селе Архангельское принудительно изолировали после того, как те провели обработку провизорного помещения, где размещают людей с подозрением на коронавирус.
Эхо Москвы 05:03
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Общество
Ещё 60 человек в Омской области заразились коронавирусом
По данным местного оперштаба на 24 мая, за сутки на территории Омской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Atas.info 04:34
Здоровье
В Минздраве оценили мощность второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса в России окажется слабее первой.
Мойка78 22 мая в 23:36
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
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Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Общество
В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке
За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 из них выявили в строительном городке в районе Симферополя.
РБК 05:26
Политика
Посол США в Германии решил уйти в отставку
Посол США в Германии Ричард Гренелл в ближайшие недели намерен уйти в отставку, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 04:35
Экономика
Связанную с Собчак крабовую компанию убрали из списка системообразующих
Крабодобывающую компанию «Монерон», которая, предположительно, принадлежит Олег Кану и Ксении Собчак, исключили из списка системообразующих.
News.ru 05:40