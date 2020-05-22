Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русскомвчера в 16:22

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Evo-rus.comвчера в 15:22

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Нефть установилась на $35 за баррель

REGNUMвчера в 14:58

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБКвчера в 02:25

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Газета.Ruвчера в 07:36

Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ruвчера в 00:43
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Энергетика

Выбрали момент: США закупились российской нефтью

В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости 01:00
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Политика

Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу

США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
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Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о бедственном положении артистов при пандемии

РИА Новости Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов после начала пандемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 20:30
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Происшествия

В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире дома в Выборгском районе Петербурга, сообщило городское управление МЧС.
РИА Новости 13:35
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
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Происшествия

Захватчик московского банка признал вину

«Вину признаю», — сказал задержанный в ходе допроса. О захвате отделения банка мужчиной в форме доставщика еды сообщалось ранее.
Lenta.ru 15:34
Общество

Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
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Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

RT на русском вчера в 05:36
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Происшествия

Москву-реку в районе Павшинской Поймы затянула радужная пленка

Интерфакс 13:19
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Политика

Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию на следующий год

Президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию на следующий год с учетом расходов в связи с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ 04:32
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Футбол

Сергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о возможном переходе клуба под контроль владельца «Родины» Сергея Ломакина.
Чемпионат 13:25
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
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Футбол

Павел Погребняк: кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок

Чемпионат 15:12
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Общество

Эксперт допустила понижение пенсионного возраста в России

Москва, 23 мая 2020, 13:42 — REGNUM В России в случае роста безработицы могут понизить возраст выхода на пенсию, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
REGNUM 06:42
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Единоборства

Макгрегор назвал лучшего бойца в истории ММА

Третье место в рейтинге лучших бойцов в истории ММА ирландец отдал канадцу Жоржу Сен-Пьера.
Ореанда-Новости 12:00
Общество

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости 15:37
Общество

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
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Происшествия

В Ярославской области трое детей и пожилая женщина погибли при пожаре

РБК 12:46
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Общество

Торговлю непродовольственными товарами разрешат в Ростовской области

В пятницу, 22 мая губернатора Ростовской области Василий Голубев внес в постановление №272 изменения, согласно которым с 25 мая смогут открыться магазины, реализующие непродовольственные товары, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
Kursk.com 10:14
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Футбол

Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью

Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выказывание гендиректора клуба Василия Кикнадзе о слабой работе с молодежью.
Vprognoze.ru 04:25
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Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд

Исполнительный комитет Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд в текущем сезоне.
RT на русском 02:26
Общество

В Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы

Заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла от коронавируса.
Газета.Ru 12:15
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Общество

Синоптики признали майские холода в Москве аномальными

Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
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Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 15:27
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Общество

Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России

«Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — отметил доктор.
Lenta.ru 13:55
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Футбол

У футболистов «Спартака» выявили коронавирус

Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
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Экономика

Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета 21 мая в 16:05
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Авто

Озвучена дата появления в РФ моделей KIA Sorento и Mohave

Агентство «Автостат» сообщает, что новый кроссовер KIA Seltos по итогам апреля этого года вошел в ТОП-25 самых продаваемых авто в РФ.
Тарантас Ньюс 08:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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