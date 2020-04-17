Энергетика
Аргументы и ФактыЦена на нефть марки Brent упала до $26,94 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года снизилась до 26,94 доллара за баррель (на 4,06%), передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 4:10 по московскому времени.
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