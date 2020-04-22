Энергетика
ВедомостиЦена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. Ниже $17 за баррель она упала впервые с ноября 2001 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на 6.45 мск.
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Комментарии
Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Общество
В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции на майские праздники
Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что следует продлить действующие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России на майские праздники, передает РИА "Новости" .
ЗакC.Ру 07:13
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Шоу-бизнес
Седокова рассказала о трудностях группового секса
Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем.
НТВ 11:31
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Единоборства
Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо.
Чемпионат 14:31
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года в российских вузах
Новый учебный год в вузах России начнётся, как и обычно, 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определён в зависимости от эпидемической ситуации с коронавирусом.
Life.ru 05:25
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 18:36
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:44
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс 10:29
Общество
Новосибирский губернатор заявил о подготовке системы электронных пропусков в регионе
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о подготовке к введению системы электронных пропусков в регионе по опыту Москвы.
ТАСС 11:53
Общество
Ярошенко направили на медобследование в США
Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование.
RT на русском 20:57
Происшествия
60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом
Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус.
Live24 16:12
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Армия и оружие
The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57
ПолитРоссия 10:51
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01