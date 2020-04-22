Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. Ниже $17 за баррель она упала впервые с ноября 2001 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на 6.45 мск.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

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