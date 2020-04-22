Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. Ниже $17 за баррель она упала впервые с ноября 2001 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на 6.45 мск.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

РБК00:32

Цена нефти Brent упала ниже $16 впервые с 1999 года

RT на русском08:45

Нефть марки Brent подорожала до $20,99 за баррель

News.ru08:59

Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

РИА Новости00:33

Цена нефти Brent превысила $21 за баррель

Известия10:08

Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

Ведомостивчера в 23:47

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

ТАССвчера в 13:53
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Общество

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
2,8K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Общество

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
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Общество

В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции на майские праздники

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что следует продлить действующие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России на майские праздники, передает РИА "Новости" .
ЗакC.Ру 07:13
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
1,3K
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы

Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
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Шоу-бизнес

Седокова рассказала о трудностях группового секса

Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем.
НТВ 11:31
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Общество

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо.
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Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года в российских вузах

Новый учебный год в вузах России начнётся, как и обычно, 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определён в зависимости от эпидемической ситуации с коронавирусом.
Life.ru 05:25
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Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 18:36
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Здоровье

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета вчера в 17:44
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Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс 10:29
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Армия и оружие

Власти Чечни объяснили появление федеральных войск в регионе

Газета.Ru 05:56
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Общество

Новосибирский губернатор заявил о подготовке системы электронных пропусков в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о подготовке к введению системы электронных пропусков в регионе по опыту Москвы.
ТАСС 11:53
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Общество

Ярошенко направили на медобследование в США

Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование.
RT на русском 20:57
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60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом

Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус.
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
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Армия и оружие

The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57

ПолитРоссия 10:51
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Экономика

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01
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