Цена нефти марки Brent опустилась ниже $18 за баррель по состоянию на 20:51 мск, а североамериканская нефть WTI в пике падала до $6,5 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость нефти Brent упала ниже $18, WTI — ниже $7

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