К 13:13 мск Brent опять подорожал до $21,43 за баррель. К 12:15 по мск баррель нефти Brent с поставкой в июне стоил $19,87, что на 28,7% ниже цены в начале торгов. Цена на нефть марки WTI с поставкой в июне потеряла 21,7% стоимости и опустилась до $16,8 за баррель.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $20

Общество Стало известно о продлении режима самоизоляции в России Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая. 4,9K

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 4,6K

Политика Медведев предложил распространить на НКО меры поддержки бизнеса "Можно было бы подумать о предоставлении субсидии на выплату заработных плат работникам НКО, провести работу с банками по предоставлению льготных кредитов на эти цели - так, как это делается для малого и среднего предпринимательства", - сказал Медведев. 1

Хоккей Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры В одном из последних интервью нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал журналистам о своей спортивной карьере.

Экономика Греф назвал дату пика коронавируса в России Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции. 62

Здоровье Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад. 781

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 1,3K

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 70

Фигурное катание Щербакова опередила Загитову в рейтинге ISU Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновлённый рейтинг фигуристок по итогам сезона-2019/20.

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,2K

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,7K

Здоровье Россияне из-за пандемии смогут лечиться в воинских частях Минобороны России в условиях пандемии коронавируса скорректировало правила оказания медицинской помощи в подведомственных медицинских подразделениях, пишут «Известия».

Энергетика Цена WTI стала отрицательной впервые в истории Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало. 6

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,1K