Энергетика
Телеканал RTVIЦена на нефть марки Brent упала ниже $20
К 13:13 мск Brent опять подорожал до $21,43 за баррель. К 12:15 по мск баррель нефти Brent с поставкой в июне стоил $19,87, что на 28,7% ниже цены в начале торгов. Цена на нефть марки WTI с поставкой в июне потеряла 21,7% стоимости и опустилась до $16,8 за баррель.
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Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
Общество
Стало известно о продлении режима самоизоляции в России
Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Политика
Медведев предложил распространить на НКО меры поддержки бизнеса
"Можно было бы подумать о предоставлении субсидии на выплату заработных плат работникам НКО, провести работу с банками по предоставлению льготных кредитов на эти цели - так, как это делается для малого и среднего предпринимательства", - сказал Медведев.
Российская газета 07:54
Хоккей
Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
В одном из последних интервью нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал журналистам о своей спортивной карьере.
Актуальные Новости 03:04
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru вчера в 08:25
Экономика
Греф назвал дату пика коронавируса в России
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
Происшествия
В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом
Роспотребнадзор ищет всех контактных лиц Второй пациент, зараженный коронавирусом, скончался в Свердловской области.
Правда УрФО 06:56
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой опубликовала фото повзрослевшей внучки
Подписчики Таисии отметили, что Вера очень быстро меняется.
RuNews24.ru 05:10
Авто
В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить так называемый налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Фигурное катание
Щербакова опередила Загитову в рейтинге ISU
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновлённый рейтинг фигуристок по итогам сезона-2019/20.
RT на русском 02:59
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
В Геленджике два инспектора ДПС попались на взятке в 45 тыс. рублей
По данным следствия, в ночь с 12 на 13 ноября 2019 года 24-летний и 39-летний инспекторы ДПС по Геленджику обнаружили припаркованный на обочине трассы М4 «Дон» Toyota.
Кубань 24 05:46
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Футбол
В «Зените» выразили готовность превратить стадион в госпиталь
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о готовности переоборудовать стадион команды в госпиталь для зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 07:49
Здоровье
Россияне из-за пандемии смогут лечиться в воинских частях
Минобороны России в условиях пандемии коронавируса скорректировало правила оказания медицинской помощи в подведомственных медицинских подразделениях, пишут «Известия».
FlashNord 03:05
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
Интерфакс вчера в 14:20
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Культура
Театр имени Маяковского запустил онлайн-программу «Маленькие вечера»
Газета Культура 02:04
Общество
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты
Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09