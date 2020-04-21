Энергетика

Телеканал RTVIТелеканал RTVIЦена на нефть марки Brent упала ниже $20

К 13:13 мск Brent опять подорожал до $21,43 за баррель. К 12:15 по мск баррель нефти Brent с поставкой в июне стоил $19,87, что на 28,7% ниже цены в начале торгов. Цена на нефть марки WTI с поставкой в июне потеряла 21,7% стоимости и опустилась до $16,8 за баррель.
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Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года

Российская газета05:52

Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет

Комсомольская правда06:41

Цена нефти марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые за 18 лет

Эхо Москвы07:00

Цена нефти Brent упала ниже 19 долларов

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Нефть марки Brent опустилась в цене ниже $20

REGNUM05:34

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ведомости02:49

Цена Brent опустилась ниже $22

ТАСС02:46
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Комментарии

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В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
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Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

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Медведев предложил распространить на НКО меры поддержки бизнеса

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Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры

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У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
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Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
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Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
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Подписчики Таисии отметили, что Вера очень быстро меняется.
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В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

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Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
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В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

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Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
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Щербакова опередила Загитову в рейтинге ISU

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В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

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В Геленджике два инспектора ДПС попались на взятке в 45 тыс. рублей

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 ноября 2019 года 24-летний и 39-летний инспекторы ДПС по Геленджику обнаружили припаркованный на обочине трассы М4 «Дон» Toyota.
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

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В «Зените» выразили готовность превратить стадион в госпиталь

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о готовности переоборудовать стадион команды в госпиталь для зараженных коронавирусом.
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Россияне из-за пандемии смогут лечиться в воинских частях

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Цена WTI стала отрицательной впервые в истории

Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
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Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

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В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты

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Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
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