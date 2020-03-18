с чего всё началось

Сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с 2003 года. По состоянию на 17:46 мск фьючерсы Brent подешевели на 7,5%, и теперь баррель стоит 26,7 долларов. Падение цены на нефть серьезно сказалось на устойчивости российской валюты.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель

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