Энергетика
Право.руЦена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель
По данным на 15:45 по мск, баррель эталонной нефти марки Brent с поставкой в июне торгуется на Лондонской бирже ICE за $26,39 (–6,404%).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.ТАСС19 апреля в 21:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Комментарии
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета вчера в 14:19
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости вчера в 08:05
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко снизились оптовые цены на бензин.
Известия 02:08
Общество
Власти Казахстана намерены постепенно смягчать карантин
Власти Казахстана намерены постепенно снимать ограничительные меры, которые ранее были введены в стране из-за распространения коронавируса COVID-19, если будет соблюдаться санитарно-эпидемиологическая безопасность.
Газета.Ru 00:53
Здоровье
В Петербурге заразившиеся коронавирусом медики получат компенсацию
Медработники государственных медучреждений в Санкт-Петербурге, которые заразились коронавирусом при оказании помощи пациентам, получат 300 тыс. рублей, при установлении инвалидности после заражения коронавирусом – 500 тыс. рублей, в случае смерти медика от коронавируса его семья получит 1 млн рублей.
Rambler News Service вчера в 06:47
Политика
CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv вчера в 10:17
Хоккей
НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс».
RT на русском 01:53
Технологии
Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте
Сервис видеозвонков будет доступен из интерфейса «Почты Mail.ru», «Календаря Mail.ru» и с главной страницы Mail.ru.
Коммерсантъ 01:00
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости вчера в 16:41
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru вчера в 17:16
Футбол
Джикия предложил вернуться к системе «весна-осень»
Капитан московского "Спартака", защитник национальной сборной России Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса, заявив, что сейчас оптимальный момент для возвращения к системе "весна-осень", по которой раньше проводились чемпионаты страны.
ProstoProSport 01:38
Происшествия
В Липецке грузовик «Вольво» протаранил дерево
В 14:30 в Липецке на улице Жуковского 60-летний водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением и врезался в дерево.
Most.tv 01:39
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 19 апреля в 02:58
Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Здоровье
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
Хоккей
Овечкин сказал, когда завершит карьеру
Вести.Ru 02:01
Общество
Двойки запретили ставить в школах Алтайского края
Благодаря родителям в министерстве смогли отследить слишком высокую нагрузку, которую давали в некоторых алтайских школах.
Катунь 24 01:39
Экономика
Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей
Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru вчера в 21:22
Происшествия
Более 70 пациентов выписали из больницы в Коммунарке
Москва, 18 апреля 2020, 09:37 — REGNUM В Коммунарке за последние сутки выписали из больницы 74 человека, всего на лечении в медучреждении находятся 457 пациентов.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
РИА Новости вчера в 09:14
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском вчера в 18:14