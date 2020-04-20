Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.

с чего всё началось

По данным на 15:45 по мск, баррель эталонной нефти марки Brent с поставкой в июне торгуется на Лондонской бирже ICE за $26,39 (–6,404%).

Цена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель

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